Владимир Путин попросил Википедию подвинуться

Бросить вызов популярнейшей онлайн-энциклопедии задумали в России. Да не кто-то, а сам президент. Выступая 5 ноября на заседании Совета по русскому языку, Владимир Путин сказал, что наш собственный проект был бы более достоверным, нежели зарубежный сервис. «Русская Планета» решила разобраться, кто и как пытался бороться с Википедией ранее, почему эти попытки провалились и возможно ли в принципе создать непредвзятую энциклопедию в столь токсичном пространстве, как интернет.

О чём сказал президент

Президентский Совет по русскому языку создан в 2014 году, в него входят филологи, лингвисты, преподаватели, писатели – все, кто так или иначе работают с русским языком и литературой. Цель Совета простая: помогать в реализации государственной политики в области развития и защиты русского языка не только в России, но и за рубежом.

Выступая перед учёными, Владимир Путин поручил создать единый корпус словарей и справочников, который отражал бы все тенденции современного русского языка и стал обязательным для всех госструктур, включая школы и государственные СМИ. А ещё предложил заменить «Википедию» электронной версией Большой российской энциклопедии.

Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме

добавил Путин.

Увесистые знания

Большая российская энциклопедия – прямая наследница знаменитой Большой советской энциклопедии. Её выпускало научное издательство «Советская энциклопедия». После распада СССР издательство было переименовано и с 2004 по 2017 года в соответствии с указом президента выпустило в свет 35 увесистых томов весом в 2 килограмма каждый. В настоящее время в издательстве «Большая российская энциклопедия» трудится около 200 человек.

Идеи перевести титанический труд отечественных энциклопедистов в электронный формат высказывались ещё в 2004 году. Но то денег не хватало, то ещё какой-нибудь скандал (например, Минкульт грозил перестать закупать бумажные талмуды, пока в издательстве не начнут полноценно работать над электронной версией, а академики жаловались на министерство Путину)… в итоге сайт заработал лишь в 2016 году.

Идею заменить Википедию на недоделанный аналог БСЭ вызвал у многих пользователей интернета ехидную усмешку. Мол, знаем, проходили. Ведь Советская энциклопедия создавалась специально приглашёнными для этих целей авторами. Никакая вредная информация не могла попасть на страницы издания, а идеологически правильный взгляд на мир наоборот присутствовал на каждой странице – например, «буржуазный писатель» Достоевский, или «лженаука» генетика.

Википедия: территория несвободы

Другое дело – Википедия, воскликнет прогрессивный пользователь интернета. Туда может написать каждый. Она универсальна, существует на всех языках мира, удобна в использовании, бесплатна (как для пользователей, так и для чьих-нибудь госбюджетов), словом, полная противоположность пропахшему нафталином продукту.

Конечно, Википедия – очень крутой проект. Созданный практически за копейки. Придуманный так, чтобы ничего не платить авторам-энтузиастам, и при этом иметь 1,5 млн статей только на русском языке. Для сравнения – на английском языке создано 5,3 млн статей, а третье издание БСЭ содержит лишь 95 тыс. статей.

Однако не стоит быть наивными и верить слову «свободная», закреплённому в шапке Википедии. Там давно нет никакой свободы. Главное заявленное преимущество ресурса – то, что материалы может добавлять каждый – привело к тому, что ресурс превратился в поле брани между идеологическими противниками, независимо от местонахождения: в русскоязычном сегменте постоянно конфликтуют сторонники Навального и патриоты, в англоязычном – традиционалисты и демократы, а то и спецслужбы встрянут: как не вспомнить скандал с правкой статей про Эдварда Сноудена. А если учесть, что авторы Википедии, как правило, анонимны, то сами представьте, в какую зловонную клоаку в конечном счёте превратился этот ресурс.

Скриншот статьи о Сноудене, в которой он назван предателем. Изменения внесены предположительно с компьютера, находящегося в Сенате США (по IP).

Авторитетность и экспертность – вот то, чего так сильно не хватает Википедии. Так что не улыбайтесь ехидно словам Владимира Путина о «недостоверности» информации в Википедии. Это, увы, правда. Ровно столько, сколько существует Википедия, предпринимаются и попытки создать ей какую-то альтернативу.

Один из бывших главных редакторов Википедии, Лоренс Марк Сэнгер пытался запустить в 2006 году амбициозный проект Citizendium. Сооснователь «Вики» хотел исправить ключевые ошибки сервиса – привлекать к написанию статей экспертов, а также повысить ответственность авторов-волонтёров. Но не вышло. В игру пытался вступить и Google, анонсировав в 2008 году проект Knol – но в 2011 году сайт было решено закрыть.

Зато получилось у китайцев: их энциклопедия Baidu, работающая на блокчейн, содержит 15 млн статей и почти 6 млн редакторов-волонтёров. Правда, стоит ради правды указать, что сама Википедия в Китае заблокирована, но всё же.

Не стоит списывать со счетов и фундаментальные энциклопедические проекты. Самая популярная энциклопедия на планете, «Британника», существовала в бумажном виде вплоть до 2010 года, а затем полностью перешла в онлайн-формат. К слову, до недавнего времени все статьи на сайте были доступны лишь по платной подписке. А значит, фундаментальный информационный труд в нашем обществе по-прежнему востребован – осталось лишь придать этому содержанию более прогрессивную форму.

Битвы ботов, удаления спорных статей, склоки из-за слов «аннексия» и «сепаратисты», безудержная активность интернет-фриков, некачественная (или попросту отсутствующая) верификация – всё это из российской Википедии никуда не денется. Но и нам от неё, как ни крути, деваться пока некуда – по крайней мере, на какой-то один определённый сайт.

Будущее энциклопедий

Википедия – это вовсе не знания. Это способ их организации – дешёвый, вполне удобный и функциональный. Зачем изобретать велосипед, если можно взять сам принцип за основу, внедрить тот же блокчейн, как китайцы, деанонимизировать всех редакторов и назначить экспертную администрацию, куда как раз и войдут все эти 200 человек из издательства «Большая российская энциклопедия», которые мудрой авторитетной рукой изымут из статей все фейки и грамотно расставят столь нужные государству идеологические акценты.

А ещё принцип финансирования можно позаимствовать – тогда, глядишь, и бюджетные средства тратить почти не придётся. Можно собирать пожертвования с пользователей на благие цели – восстановление сибирских лесов, или очищение берегов Байкала. А не спускать 2000 долларов в год на визитки, как это однажды сделали в Wikimedia Foundation. Вот и будет наш ответ Чемберлену. И ничего блокировать не придётся. Потому что борьба с явлениями нового времени методами прошлого и даже позапрошлого века заранее обречена на провал.

Пока что, увы, все инициативы властей больше напоминают историю с национальным поисковиком «Спутник». Помните такой? Тот, что за 2 млрд бюджетных денег должен был победить Google и Яндекс. Ну как, победил? В 2018 году его через суд попыталась обанкротить компания «Ростелеком», за долги в 10 млн руб. самой себе. Проект очередного сайта-убийцы в качестве замены Википедии может обойтись бюджету ещё примерно в 2 млрд руб. Стоит ли оно того?