Путин подписал измененный на волне общественного недовольства закон о полиции
Президент России Владимир Путин подписал скандальный законопроект, касающийся расширения полномочий полиции. Среди дополнений - возможность проникать в квартиры, вскрывать автомобили и представляться задержанному после пресечения преступления.
Поправки в закон «О полиции» разрешают стражам порядка требовать от граждан называть фамилию, имя и отчество в случае обращения. Им разрешается проводить личный досмотр граждан.
Из текста законопроекта ранее изъяли несколько норм на волне общественного недовольства. Одно из положений гласило, что полицейский не несет ответственность за вред в результате вскрытия транспорта. Исключена норма о том, что полицейский может открыть огонь, если задерживаемый пытается приблизиться.
Итоговая версия федерального закона опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
8 декабря законопроект был принят Госдумой, а 15 числа одобрен Советом Федерации.