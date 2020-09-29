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Путин поддержал идею ФАС продавать конфискованное имущество в интернете

Артем Денисов
29 сентября, 2020 00:01
2 мин
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Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект закона о создании единого сайта по продаже конфискованного имущества.

Как сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава службы Игорь Артемьев, ведомство считает, что нужно создать возможность перевода данных о продаже конфиската в электронный формат и разместить эту информацию на едином портале, где с ней сможет ознакомиться любой россиян и любая компания.

Как отметил Артемьев, сегодня объявления о продаже публикуются «неизвестно где» и их не найдет «даже опытный следопыт».

Глава ФАС попросил Путина поддержать инициативу. Президент назвал ее правильной, сообщает РБК.

Как сообщалось, у друзей и родственников российских чиновников могут конфисковать имущество, если они не подтвердят законность потраченных на его приобретение средств. Решение было принято после жалобы родственников и знакомых полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество.

темы
Путин
ФАС
имущество
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