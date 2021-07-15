«Пусть подавятся»: пожаловавшуюся Путину мать решили наказать лишением родительских прав
Новосибирской матери-одиночке отказались выплачивать пособие на ребенка. После её жалоб президенту РФ Владимиру Путину, ей пригрозили забрать ребенка в органы опеки. Об этом сообщило издание «Подъём».
Женщина по имени Наталья сообщила, что переехала в Новосибирск из Крыма. В городе у неё возникли проблемы с жильем, затем она потеряла работу.
Наталья обратилась в местные госорганы для оформления пособия на ребёнка размером в 500 рублей. Реакции на её обращения не последовало, тогда она решила написать в приемную президента РФ. Путину женщина писала восемь раз, но все обращения к президенту пересылались в администрацию района. В итоге сотрудники социальной защиты пригрозили Наталье лишением родительских прав над ребенком.
«Про вызвать опеку мне сказала специалист соцзащиты. – рассказала женщина изданию. - Типа нормальная мать за помощью не пойдёт».
Первоначально Наталье сообщили, что она получает «большой доход» - около 21 тысячи рублей на двоих. Потом с женщины начали требовать трудовую «и то по телефону».
«Я уже плюнула. Этого даже на лекарство от астмы не хватает. Пусть подавятся», - приводит слова Натальи «Подъём».
Пособие на ребенка женщина так и не получила, подчеркивает издание.