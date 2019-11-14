Пушечное мясо наркобизнеса России

Сотрудники ФСБ в ходе спецоперации изъяли 440 килограммов наркотиков (МДМА, a-PVP, мефедрон, гашиш). Оперативные и разыскные мероприятия проходили на территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей. Рыночная стоимость дурмана достигает 650 миллионов рублей.

При перевозке и сбыте наркотиков были задержаны с поличным семь сотрудников «одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов, выполнявших в нём функции межрегиональных и региональных курьеров». На каждого задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 228.1.

«Двое задержанных отвечали в преступной группировке за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга на территорию крупных населенных пунктов Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, остальные — за оптовый (от 3 до 50 кг) сбыт запрещенных веществ в конкретных регионах», — говорится в сообщении на сайте ФСБ

«Первоходы» по «народной статье»

Судя по информации спецслужбы, в ходе операции удалось задержать лишь семь человек, причём в ранге курьеров. В иерархии наркомафии эти люди занимают низовое положение, ниже них находятся только рядовые закладчики (кладмены), которые обеспечивают непосредственный сбыт дурмана потребителям.

Практически всегда уголовное наказание несут именно эти две категории распространителей наркотиков. Чаще всего это молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет — пушечное мясо для тех, кого в народе принято называть накробаронами. Свыше 90% курьеров и кладменов, пойманных правоохранителями, становятся «первоходами» по статье 228. За решёткой в основном оказываются безработная молодёжь, подростки-шалопаи, студенты, которые ищут лёгкого заработка.

В колонии они сидят с матёрыми уголовниками. Естественно, что после отсидки шансы на исправление и строительство нормальной жизни у «первоходов» близки к нулю. Доля сидельцев по «народной статье» органами власти не сообщается. Но известно, что наказание по 228 статье ежегодно получают около четверти осужденных граждан.

«Нередко попадаются вполне приличные молодые люди. Помню три года назад, наша опергруппа «хлопнула» пару студентов Физакадемии: девушку 19-ти лет, парню было 20. Сбыт осуществляли второй или третий раз. Учились хорошо, деньги от родителей получали, но решили «подзаработать», чтобы почаще проводить время в кафе. Мне было их очень жалко, но через закон переступать нельзя», — рассказал РП оперуполномоченный в структуре МВД, занимающейся борьбой с незаконным оборотом наркотиков

Уголовный кодекс к мелким наркоторговцам чрезвычайно суров. За несколько граммов можно получить более 10 лет заключения. Чаще всего закладчики попадают под пункт УК РФ о сбыте в крупном размере, который предусматривает от 3 до 10 лет. Если торговля осуществлялась через Интернет, то можно получить до 12 лет тюрьмы, за сбыт группой лиц по предварительному сговору — до 15 лет.

Столь суровое наказание объясняется минимальными «нормативами» веса изъятых наркотиков. Например, крупным объёмом считается свёрток героина весом от 2,5 грамма. Также на 10 лет можно легко «заехать» за 3 грамма экстази и 0,05 грамма синтетического каннабиоида JWH-018.

«Как полицейский, я не вправе обсуждать строгость наказания. Причиной того, что молодые люди губят свою жизнь, связываясь с наркотиками, на мой взгляд, является, в том числе недостаток пропаганды наказания. Многие, кто попадаются, убеждены, что отделаются условным сроком или отсидят несколько месяцев. В обществе нет понимания, насколько это всё серьёзно. Я считаю, что нужно проводить постоянный ликбез в школах, училищах и университетах», — говорит оперуполномоченный

Другой собеседник «Русской Планеты» из антинаркотической структуры МВД иначе смотрит на ситуацию. По его мнению, государство слишком строго наказывает «первоходов» по статье 228. Наказание за мелкий сбыт, которым по закону считается «крупная партия», должно быть намного мягче. В то же время он признал нехватку в России масштабной антинаркотической пропаганды.

«К большому сожалению, мы с трудом можем дотянуться до жуликов, которые находятся даже чуть выше низового звена криминальной иерархии. Поэтому несправедливо, что наказание несут только курьеры и кладмены. Они ведь, по сути, никто. Уголовные дела по ним нужны прежде всего для статистики. Она в свою очередь требуется для выполнения показателей в рамках палочной системы, которая продолжает высасывать жизненные силы у сотрудников МВД», — констатировал полицейский

Он пояснил, что палочная система предполагает выполнение определённых нормативов по количеству задержанных лиц, закрытых наркопритонов, нарколабораторий и пр. При этом она не учитывает криминальный статус злоумышленников, оказавшихся в руках правосудия.

«Палочная система — одно из самых порочных и вредных явлений в системе МВД. Она работает только на раскрываемость преступлений мелких наркодельцов. В результате у нас не хватает ресурсов на разработку представителей вышестоящих звеньев криминальной иерархии — например, хотя бы жуликов, которые занимаются вербовкой и координацией закладчиков через Интернет», — отметил собеседник нашего издания

Цена анонимности

Опрошенные РП полицейские называют главным препятствием в борьбе с наркомафией принципы анонимности, на которых построена глобальная Сеть. Именно анонимность позволяет злоумышленникам избегать наказания. Общение и вербовка курьеров и закладчиков происходит в основном через Telegram, реже используются другие мессенджеры.

Большая часть наркотиков в РФ продаётся через интернет-магазины, которые расположены в так называемом даркнете — теневом сегменте Сети, для попадания в который необходимо специальное программное обеспечение. Расчёт за запрещённые законом вещества происходит в рублях, иностранной валюте, иногда — в криптовалюте.

«Торговля наркотиками организована таким образом, что люди лично друг с другом не контактируют. Вся коммуникация происходит через мессенджеры или даркнет. Например, покупка происходит в даркнете. А закладчик для отчёта о проделанной работе рассылает фотографии через Telegram. Стоимость одной закладки составляет 150-200 рублей», — рассказывает оперуполномоченный

Его коллега говорит о том, что полиция постоянно мониторит интернет-магазины и отслеживает открытие новых. Однако на пресечение деятельности незаконных порталов и поимку администраторов не хватает ни времени, ни технических ресурсов, ни квалифицированных специалистов, которые смогли бы выяснить местоположение кураторов кладменов или мини-складов с наркотиками.

Максимум на что реально могут рассчитывать правоохранители — это взлом переписки и прослушивание телефонных переговоров с соответствующей санкции суда.

«Наркоторговцы постоянно совершенствуют способы контрабанды прекурсоров, логистику внутри страны, способы вербовки, рекламы и сбыта. Бороться с этим злом чрезвычайно тяжело. Оперативники не проявляют желания брать в разработку барыг, которые организуют поставки наркоты — такая работа отнимает очень много сил, а результат может оказаться нулевым», — собеседник РП.