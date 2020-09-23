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Психолог высказался об идее введения четырехдневной рабочей недели

Артем Денисов
23 сентября, 2020 03:31
1 мин
работа
Фото: Pixabay.com

Идею о введении в России четырехдневной рабочей недели прокомментировал социальный психолог Александр Шахов.

По его словам, жителям страны необходимо полностью поменять отношение к труду и представление об отдыхе, прежде чем принимать настолько серьезное решение. Как пояснил эксперт, в культурном коде страны заложено несколько негативное отношение к рабочей деятельности - «к примеру, то, что работать много не надо», — отметил Шахов.

Также он призвал не забывать об активном отдыхе, так как пассивный отдых «не даст человеку эффективно отдохнуть», что скажется на эффективности работы, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее жители России назвали самые частые причины для пропуска работы.

39% респондентов сообщили, что прогуливали из-за записи к врачу. 27% брали отгул из-за родительских обязанностей, в том числе, чтобы отправиться с детьми к доктору или присмотреть за ними.

темы
работа
четырехдневка
психолог
1 мин