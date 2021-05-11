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Психиатр не нашла отклонений у устроившего стрельбу в казанской школе

Антон Мельников
11 мая, 2021 18:14
1 мин
Антон Мельников
11 мая, 2021 18:14
1 мин
vk.com/region_kazan116
vk.com/region_kazan116

Специалист психиатрического надзора, которая выдала справку на получение оружия 19-летнему Ильназу Галявиеву, не нашла у него отклонений. Об этом сообщил источник Life в правоохранительных органах.

Психиатр пояснила, что на момент получения справки поведение Галявиева не вызвало никаких подозрений. В противном случае, она сразу направила бы его на расширенное медицинское обследование.

Специалист также сообщила, что индивидуальных особенностей у будущего стрелка она не помнит, поскольку ежедневно работает с большим потоком людей.

В данный момент с психиатром работают следователи, все документы об исследовании Галявиева изъяты сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

Напомним, ранее сегодня Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе в Казани. В результате погибло 7 школьников и два учителя.

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ТЕГИ
Школа
Стрельба
Казань
Ильназ Галявиев
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