Психолог нашел у Навального симптомы наркозависимости
Психолог нашел у Навального симптомы наркозависимости

Блогер и его штаб неоднократно предлагали легализовать «легкие наркотики»

Манера Навального держаться на публичных выступлениях заинтересовала экспертов. Излишне эмоциональная речь, остекленевший взгляд порождают сомнения: выступает ли блогер в «чистом» сознании?

В 2017 году, во время выступления Навального в Волгограде, один из зрителей не выдержал и закричал из толпы: «он под коксом!». Бледное лицо, блуждающий взгляд, характерные для наркомана действия, выдают блогера с головой.

Журналисты спросили эксперта, могут ли эти признаки указывать на зависимость Навального от наркотиков?

Михаил Минаков, координатор национального антинаркотического союза, заметил, что признаки наркотической зависимости у Навального и правда есть, но для того чтобы утверждать это однозначно, требуются факты.

«То, на что обратили внимание – сбивчивая речь, зрачки, стеклянные глаза, резкие движения могут быть – это очень похоже на действие стимуляторов, есть такая симптоматика», - высказался эксперт.

Известно, что блогер  и его штаб неоднократно предлагали легализовать «легкие наркотики». В свое время в дискуссии по борьбе с наркотиками Навальный писал в Twitter: «любая борьба с наркотиками не имеет ни малейшего смысла, если в магазинах свободно продается хрень хуже героина»

В штабах Навального наркотики явно присутствуют, и доказательством этому может послужить случай с Владимиром Казаченко. По версии следствия, активист на вечеринке с наркотиками вступил в интимную связь с девушкой-подростком.

Все это вписывается в политику либерализма, которую продвигает Навальный. По его мнению, каждый волен самостоятельно решать – употреблять ли ему наркотики для удовольствия. Протестной молодежи, которая отказывается от здорового образа жизни, такая позиция пришлась по вкусу. Но вряд ли сам блогер хочет видеть на месте тусовщиков, употребляющих наркотики, своих детей.

Теги:
Места: Россия
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