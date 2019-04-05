Психически нездоровый человек стал «разоблачителем» «Конкорда»
Психически нездоровый человек стал «разоблачителем» «Конкорда»

Алексей Навальный нанял больного человека разоблачать комбинат питания

Одиозный блогер Алексей Навальный использует для своих «расследований» людей с явными психическими отклонениями. Одним из таких оказался Федор Мишенев, рассказавший о «грубейших нарушениях» в столичной системе социального питания. Об этом стало известно агентству ФАН.

«Сливной агент» Навального

В этом году Алексей Навальный встретился с владельцем компании «Конкорд» Евгением Пригожиным. Блогер хотел получить 300 миллионов рублей. В ответ обещал прекратить нападки на предприятие. Получив отказ, Навальный усилил информационную атаку на «Конкорд» и представил своим сторонникам Федора Мишенева, рассказавшего на камеру о якобы нарушении санитарных норм и воровстве в компании «Школьник-ЮЗ». «Расследователи» из ФБК Навального почему-то связывают эту компанию с Пригожиным.

На видео Мишенева представили как бывшего сотрудника предприятия. Он заявил о якобы ужасающих условиях и призвал москвичей обратить внимание на то, чем кормят их детей в школах и детских садиках.

Проторенной тропой

Характерно, что это «разоблачение» выстроено по тем же лекалам, что и нашумевшее ранее с Натальей Шиловой. Женщину представили как бывшую сотрудницу «Московского школьника» и заставили на камеру рассказать абсолютно лживые вещи о работе предприятия. В итоге компания даже подала на нее в суд за клевету.

Согласилась на сотрудничество с Навальным Шилова по причине серьезных материальных проблем. К тому же, у нее ребенок подхватил кишечную инфекцию, что и заинтересовало людей из команды Навального. Ей обещали заплатить за участие в фейковом расследовании, но после того, как видео было записано, женщину просто кинули, не заплатив ни копейки.

Она сама рассказала об этой истории, записав видеообращение.

Поскольку блогер сделал постановочное видео, то и к его новому расследованию с Мишеневым есть много вопросов. По крайней мере, верить ему уж точно нельзя. К тому же, всплыли факты из его биографии, которые ставят под сомнение все его слова.

Нарушения психики

В декабре 2007 года в военкомате Хорошевского района Федора Мишенева признали ограниченно годным к военной службе по статье 14б. У него обнаружили органические психические расстройства при умеренно выраженных психических нарушениях. В его случае имеют место быть умеренно выраженные астенические, личностные, аффективные и диссоциативные отклонения.

Со статьей 14б довольно сложно найти приличную работу. Однако Мишеневу везло, и он успел поработать в компаниях «Интегрум», Polygant, «Интерфакс».

На предприятие «Школьник-ЮЗ» Федор Мишенев пришел в 2016 году. Ранее он прошел учебу в 190-м кулинарном училище Москвы и Московском институте пищевой промышленности. Из компании его уволили в июне 2017 года, а не в 2018, как он рассказывает некоторым СМИ.

Стоит отметить, руководству компании ни разу не приходило от Мишенева докладных записок о производственных нарушениях. Очень странно, что он начал о них рассказывать, спустя столько времени после увольнения.

Пусть меня уволят - в блогеры пойду

Мишенев, видимо, очень хочет быть блогером. В 2018 году он зарегистрировал страничку «ВКонтакте», нашел себе 8 друзей, создал группу и посвятил ее проблемам социального питания. Посты на эту тему стали появляться и в его Facebook. Однако до 2018 года никто из его друзей не знал о том, что Мишенева так заботит питание в государственных учреждениях.

Ведет блогер и страницу в Инстаграм. Туда он просто репостит свои записи из ВК и ФБ.

Примечательно, что, несмотря на свой диагноз, Мишенев сумел получить водительское удостоверение. Только вот ПДД он не соблюдает. У него десятки нарушений и огромное количество неоплаченных штрафов.

С 2015 года у Мишенева скопилось 64 исполнительных производств. До сих пор ни один свой штраф он не оплатил. Мишенев также не платит за коммунальные платежи и не погашает кредиты. В общей сложности у него долгов на 300 тысяч рублей.

Во всех этих расследованиях прослеживаются общие черты. И Шилова, и Мишенев имеют серьезные материальные проблемы. Алексей Навальный воспользовался проблемами людей и привлек к своим «камерным расследованиям».

Теги:
Места: Россия
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