Псевдопатриот Шабаев уже давно хочет пустить реки крови в России

После прошедшего 18 ноября в Москве форума «ЧВК. Гибель Армии» ряженый лжеофицер и любитель вешать на себя незаслуженные ордена Евгений Шабаев привлек к себе немало внимания.

Однако вряд ли он рассчитывал именно на такую славу, ведь теперь его скромная по всем меркам персона вызвала неподдельный интерес со стороны СМИ и правоохранительных органов.

Дело в том, что на с виду безобидном мероприятии, куда посетителей для массовости сгоняли за деньги, Евгений Шабаев нарушил сразу несколько статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Лжеофицер открыто призывал к силовому свержению государственного строя и распространял соответствующие печатные материалы, в которых угрожал «вешать на столбах» представителей действующей власти. Возможно, никто бы так и не узнал об одиозном перфомансе городского сумасшедшего Шабаева, если бы тот сам не выложил на своей странице «Вконтакте» текст своих листовок, что, конечно, не смогло остаться незамеченным.

И пока у ряженого офицера берут интервью либеральные СМИ, правоохранительные органы пристально изучают печатные материалы, которые были переданы сотрудниками московской гостиницы «Измайлово», в которой Шабаев и проводил свое мероприятие.

Но откуда вылез этот «доблестный борец с режимом»? Судя по тем крупицам информации, которые можно найти в открытых источниках, Евгений Шабаев является простым жуликом и обыкновенным мошенником на вере. Так, например, несколько лет назад он выдавал себя за полномочного представителя ОД «Донецкая республика» и официального представителя Донецкой народной республики в Москве и даже чуть ли не за «офицера ГРУ».

Вот только на деле единственное, что хоть как-то связывает Евгения Шабаева с боевыми действиями — это срочная служба в рядах Вооруженных Сил РФ. Однако этот факт не мешает ряженому лжеофицеру, вешать на себя купленные в магазине ордена и подписывать себя как председателя комитета Общероссийского офицерского собрания, которое нигде официально не зарегистрировано. Поэтому не удивительно, что до своего бенефиса в гостинице «Измайлово», Шабаев редко появлялся в поле зрения СМИ, а если все-таки и появлялся, то в качестве «военного эксперта» либеральных изданий.

Сложно сказать, написали бы мы о нем, если бы на связь с одним из сотрудников нашей редакции не вышел человек, который какое-то время был лично знаком с Шабаевым. На условиях анонимности он согласился поделиться с нами небезынтересной информацией. Запись телефонного разговора и настоящее имя нашего собеседника есть в распоряжении редакции.

«Шабаева иначе, как моральным уродом, я назвать не могу. Этот несчастный петушок многих в свое время *** [ввел в заблуждение]. Ну, в армии всяких людей полно, и я не придал значения, когда меня с ним знакомили поначалу. Военный и военный. Ну и правильные вещи сначала говорил, не вызывал, в общем, подозрений. Дальше — больше, мы с ним часто стали пересекаться по разным делам, ну, и в определенный момент он мне спокойно так, знаете, между делом как будто, стал задвигать про какой-то трибунал, про фонарные столбы, что мы должны устроить госпереворот. Я, если честно, просто ***[пришел в недоумение]. Говорит, вот как я сейчас с вами разговариваю, так же говорит, что только реки крови очистят Россию. Я думаю совсем *** [с ума сошел] Женя. Странно было слушать такое от военного. Потом, конечно, я выяснил, что никакой он не офицер, даже не рядом. Примазывается только. Я уж не знаю, чего он этим хочет добиться, и какой ему с этого профит, но давно он уже подобные мысли проводит. Так это было года два назад, может меньше», — рассказал нам собеседник издания.

Всего этого хватило бы не на одно уголовное дело, если, конечно, Евгений Шабаев окажется вменяемым, однако правоохранительные органы пока никак не комментировали его деятельность. Что ж, пока остается только надеяться, что правосудие настигнет мошенника на вере, который позволяет себе откровенно экстремистские высказывания, прикрываясь псевдопатриотическим флером.

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