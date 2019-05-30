Пряча сына от армии Алексей Венедиктов тайно вывез его из России, но только по документам

Сын главного редактора оппозиционного «Эха Москвы» Алексей Венедиктов-младший скрывается от призыва в армию. Источник сообщает, что официальной причиной «откосить» стало якобы постоянное проживание за рубежом.

Не удивительно, что Венедиктов-старший прячет своего сына. Либералам не известно чувство привязанности и любви к родине, которое побуждает как мужчин, так и женщин защищать Отечество. Сам главред «Эха» в армии не служил, хотя в ее сторону отзывался крайне уважительно. Невозможно понять, что стоит за его словами – реальная позиция или пустые рассуждения.

Важно отметить, что даже британские принцы не гнушаются послужить на благо родины. Наши либералы, похоже, берут пример с Запада, только когда им это удобно.

Сына Алексея Венедиктова действительно можно сравнить с принцем. Роскошная жизнь, обучение в одной из элитных столичных школ, раннее знакомство с известными и влиятельными людьми. Все это, как оказалось, не имеет никакого значения, поскольку, став «принцем», сын журналиста решил не утруждать себя обычными гражданскими обязанностями.

Официально в России призыву на воинский учет не подлежат люди, постоянно проживающие за границей. Именно такой статус имеет Алексей Венедиктов-младший.

Куда переехал обладатель «голубых кровей» неизвестно, но он действительно числится убывшим из страны. Венедиктов-старший ранее в интервью заявлял, что может прятать людей, используя «крепкие и большие знакомства и внизу, и наверху в каждом правоохранительном сегменте». Так он поступал с журналистками Юлией Латыниной и Ксенией Лариной. Сын Венедиктова, казалось бы, также мог эмигрировать на самом деле.

Однако в этой истории все не так очевидно. На самом деле Венедиктов-младший сейчас находится в России. На публичной странице «Подслушано Метро Москвы» рассказали о заносчивом бармене кальянной, в котором опознали сына известного оппозиционного журналиста.

В заведении не оказалось кассового аппарата и лицензии на продажу алкоголя, что автоматически делает бизнес незаконным. Старший Венедиктов, похоже, полностью поддерживает сына даже в этой ситуации. Как только пост про действия молодого парня стали активно обсуждать на «Дваче», материал сразу удалили.

Сейчас Алексею 18, а это значит, что от армии «бегать» придется еще 9 лет. На его счастье, папа чувствует себя превосходно, готов и дальше укрывать отпрыска от призыва.