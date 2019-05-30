Пряча сына от армии Алексей Венедиктов тайно вывез его из России, но только по документам
Пряча сына от армии Алексей Венедиктов тайно вывез его из России, но только по документам

Где скрывается сын оппозиционера

Сын главного редактора оппозиционного «Эха Москвы» Алексей Венедиктов-младший скрывается от призыва в армию. Источник сообщает, что официальной причиной «откосить» стало якобы постоянное проживание за рубежом.

Не удивительно, что Венедиктов-старший прячет своего сына. Либералам не известно чувство привязанности и любви к родине, которое побуждает как мужчин, так и женщин защищать Отечество. Сам главред «Эха» в армии не служил, хотя в ее сторону отзывался крайне уважительно. Невозможно понять, что стоит за его словами – реальная позиция или пустые рассуждения.

Важно отметить, что даже британские принцы не гнушаются послужить на благо родины. Наши либералы, похоже, берут пример с Запада, только когда им это удобно.

Сына Алексея Венедиктова действительно можно сравнить с принцем. Роскошная жизнь, обучение в одной из элитных столичных школ, раннее знакомство с известными и влиятельными людьми. Все это, как оказалось, не имеет никакого значения, поскольку, став «принцем», сын журналиста решил не утруждать себя обычными гражданскими обязанностями.

Официально в России призыву на воинский учет не подлежат люди, постоянно проживающие за границей. Именно такой статус имеет Алексей Венедиктов-младший.

Куда переехал обладатель «голубых кровей» неизвестно, но он действительно числится убывшим из страны. Венедиктов-старший ранее в интервью заявлял, что может прятать людей, используя «крепкие и большие знакомства и внизу, и наверху в каждом правоохранительном сегменте». Так он поступал с журналистками Юлией Латыниной и Ксенией Лариной. Сын Венедиктова, казалось бы, также мог эмигрировать на самом деле.

Однако в этой истории все не так очевидно. На самом деле Венедиктов-младший сейчас находится в России. На публичной странице «Подслушано Метро Москвы» рассказали о заносчивом бармене кальянной, в котором опознали сына известного оппозиционного журналиста.

В заведении не оказалось кассового аппарата и лицензии на продажу алкоголя, что автоматически делает бизнес незаконным. Старший Венедиктов, похоже, полностью поддерживает сына даже в этой ситуации. Как только пост про действия молодого парня стали активно обсуждать на «Дваче», материал сразу удалили.

Сейчас Алексею 18, а это значит, что от армии «бегать» придется еще 9 лет. На его счастье, папа чувствует себя превосходно, готов и дальше укрывать отпрыска от призыва.

Теги:
События: общество
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Из босса в уголовники. Бизнес в хату Далее в рубрике Из босса в уголовники. Бизнес в хатуПрислушается ли Кремль к доводам официального защитника предпринимателей России Читайте в рубрике «Общество» Идеологический ЧернобыльО правде 26 апреля 1986 года нам рассказали не российские, а западные кинематографисты Идеологический Чернобыль

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО