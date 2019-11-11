Проверенное оружие для защиты Отечества

Дважды Герой Социалистического Труда, Герой Российской Федерации, лауреат Сталинской премии, генерал-лейтенант Калашников был русским самородком. Впрочем, сам себя Михаил Тимофеевич скромно называл «самоучкой-жестянщиком». Однако прославился на весь мир - 70 лет назад, в 1949 году его автомат АК-47 был взят на вооружение Советской армии, а позже - многих государств Варшавского договора. Но это было лишь начало – под руководством Калашникова разработано около 150 (!) образцов стрелкового оружия.

...Он родился в селе Курья Алтайской губернии. Миша был 17-м (!) ребенком в семье Тимофея Александровича и Александры Фроловны Калашниковых. Всего у них было 19 детишек, а выжило только 8 - шесть братьев и две сестры.

В ту пору, если младенец умирал, родители не убивались. Мать роняла слезу, а отец мрачно говорил: «Бог дал, Бог взял». Миша, к счастью, уцелел. Хотя едва не умер…

Он вспоминал: «Я уже перестал дышать: родители убедились в этом, когда поднесли к носу куриное перышко - оно не шевельнулось»

Послали за плотником, он замерил рост мальчика и ушел стругать гробик. Но как только застучал топор, Миша открыл глаза…

Он был задумчивым ребенком, постоянно над чем-то размышлял. И что-то мастерил. Лет в восемь у него появилась идея сделать вечный двигатель. Ходил по деревне, собирал всякие болтики, подшипники. Даже чертежи делал. Их посмотрел сельский учитель физики, почесал голову и сказал: «Если сработает - пятерку получишь». Но не сработало. И пятерку Миша не получил. И вообще он окончил всего девять классов.

Спустя много лет Калашников получил признание, почет. И – заслуженную славу. 21 января 1948 года вышел приказ министра вооружения СССР Дмитрия Устинова об изготовлении установочной партии в 1500 автоматов под заводским обозначением АК-47 на Ижевском мотозаводе № 524

Работа Калашникова оказалась лучшей на конкурсе по созданию советского автомата. Молодой оружейник превзошел коллег – Алексея Булкина (с моделью АБ-46) и Александра Дементьева (АД-46). Но не сразу, а после долгой и нелегкой доработки оружия. Трудился Калашников в проектно-конструкторском бюро завода №2 имени Куприяна Киркижа в городе Коврове Владимирской области, который позже переименовали в завод имени Василия Дегтярева. Ему помогали молодые конструкторы Александр Смирнов и Александр Зайцев.

…Все начиналось буднично. В 1938 году Калашникова призвали в Красную армию. Он окончил курсы младших командиров и получил специальность механика-водителя танка. А вскоре грянула Великая Отечественная война. На фронт Калашников попал в августе 1941-го.

В октябре под Брянском его машину подбили. В госпитале, едва оправившись от тяжелой контузии, он сделал наброски своего первого пистолета-пулемета. Получилось «ляповато», как говорил сам Калашников. Но конструкторских опытом парень не бросил: «Над своим автоматом я начал работать лишь в 1945 году. Создавал его, будучи сержантом, и постоянно помнил, что солдат академий не заканчивает. Простота и надежность - главные качества моего оружия»

…Американский журнал «Плейбой» назвал автомат Калашникова одним из пятидесяти изделий, изменивших мир. Французская газета «Либерасьон» отнесла АК к одному из тридцати шести важнейших открытий XX века, наряду с аспирином, самолетом братьев Райт, автомобилем «форд» и атомной бомбой. По мнению американского историка Эдварда Клинтона Изелла, автора монографии «История АК-47. Эволюция оружия Калашникова», его автоматом будут пользоваться как минимум до 2025 года.

Сейчас АК находится на вооружение более пятидесяти армий мира. Последний автомат легендарного конструктора, образца 2012 года, разработан за год до смерти Михаила Тимофеевича. «Я первый пожму руку тому, кто сделает лучше меня, - говорил он. - Но пока так и стою с протянутой рукой».

Но все это было потом, спустя многие десятилетия. Во время Великой Отечественной еще безвестный миру старший сержант Калашников, лежа на госпитальной койке, что-то чертил карандашом в школьной тетради, стирал резинкой и снова чертил. Или читал книги с разными схемами и что-то напряженно обдумывал. Другие раненые, заглядывая в его наброски, улыбались: «О, Миша, мы с твоим оружием еще повоюем!» Но были и те, которые почему-то злились: «Ишь, изобретатель нашелся! Ученые сделать ничего не могут, а тут простой сержант собирается вооружить армию».

В общем, были те, кто верил в Калашникова, и те, кто не принимал его всерьез. Да что там говорить! Даже сейчас, спустя семь десятков лет после внедрения автомата находятся скептики, считающие, что легендарный автомат придумал не он, а кто-то другой…

Два года назад в Москве разразился скандал, связанный с памятником Калашникову, установленным в Москве. Оказалось, что на барельефе изображена не схема сборки легендарного АК-47, а чертеж известного немецкого конструктора Хуго Шмайссера, создавшего несколько видов стрелкового оружия для вермахта, в том числе, автоматы MP-38, MP-40, винтовку Sturmgewehr 44

Автор памятника, народный художник РФ Салават Щербаков предположил, что казус случился из-за оплошности его помощника. Тот скачал из интернета «что-то не то». Скульптор добавил, что подобная ошибка легко исправляется. Так в итоге и произошло.

Странно только, что ваятель сам не озаботился проверкой, а возложил ее на помощников. Да и сотрудники концерна «Калашников» были готовы помочь. К тому же, Щербаков был просто обязан познакомиться с биографией и деяниями легендарного оружейника, чтобы быть, как принято выражаться, в теме.

Неприятно было и другое. Упомянутая ошибка словно разворошила осиное гнездо – снова пошли разговоры о том, что Калашников, создавая свой автомат АК-47, воспользовалась чертежами упомянутого немецкого конструктора.

Шмайссер, которого в октябре 1946 года вместе с коллегами-оружейниками Бранитцке, Шинком, Грюнером посадили на специальный поезд, который из Германии отправился на Урал. Немцев разместили в Ижевске, и они трудились в секретном КБ завода «Ижмаш». Кстати, версия, что именно Шмайссер создал легендарный автомат, давно признана несостоятельной и многократно опровергалась. Но вышло так, что пыльную и грязную сплетню снова извлекли на свет.

У автора единственная реплика и один риторический вопрос к информации для размышления. Шмайссер попал в Советский Союзе уже когда автомат Калашникова был практически готов. И почему немецкий конструктор не разработал подобное уникальное оружие для родной Германии раньше?..

В советское время имя Михаила Калашникова было засекречено. Об оружейнике не писали, у него не брали интервью. Он жил тихо и скромно в Ижевске, трудился на Ижмаше», не вызывая к себе интереса. О нем вспомнили только в 1994 году, благодаря тогдашнему министру обороны Павлу Грачеву. Калашников стал выезжать за границу, встречался с зарубежными коллегами.

В общем, слава Калашникова возникла, когда ему было далеко за семьдесят. Но, оказалось, что он вовсе мечтал создавать оружие. «В молодости я хотел конструировал технику, облегчающую тяжелый крестьянский труд, - говорил он. - Но Отечественная война повернула меня в другую сторону. Немецкие солдаты были вооружены автоматическим оружием. А у нас первое время и винтовки-то не хватало на каждого. Вот страшная беда! Вот тогда я и начал думать, как же помочь нашему солдату, нельзя ли сделать хотя бы самый простой пистолет-пулемет, ручной пулемет. Но пока ни опыта, ничего не было, надо было думать, работать, работать и еще раз работать, читать литературу, изучать, что до тебя сделано и как было сделано. И когда меня расспрашивают, как я стал военным конструктором, отвечаю, что в этом виноваты немцы…»

Его часто спрашивали: «Из вашего автомата убили столько людей. Вы, наверное, переживаете, плохо спите?» Калашников отвечал: «Сон у меня хороший. Пусть плохо спят политики, которые затевают войны. А конструктор не виноват. Я изобрел оружие не для убийства людей, а для защиты своего Отечества»

Он отвечал так или примерно так много раз. Однако душа его была неспокойна. Незадолго до смерти Михаил Тимофеевич и вовсе растревожился. И - написал письмо патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу: «Моя душевная боль нестерпима, один и тот же неразрешимый вопрос: коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть, и я, Михайло Калашников, девяноста три года от роду, сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в смерти людей, пусть даже врага?»

Интересно, переживали ли по этому поводу другие оружейники: русский Мосин, американец Браунинг, бельгиец Наган, немцы, братья Маузеры? Может, жажда успеха, творческие искания застилали жалость и милосердие? Или у оружейников ее вовсе не было?

Об этом можно лишь размышлять. Ответов не существует.

«Добро и зло живут, соседствуют, борются и, что самое страшное, смиряются друг с другом в душах людей - вот к чему я пришел на закате своей земной жизни, - писал Калашников патриарху. - Получается какой-то вечный двигатель, который я так хотел изобрести в молодые годы. Свет и тень, добро и зло - две противоположности одного целого, не способного существовать друг без друга? И неужели Всевышний все так и устроил? И человечеству прозябать вечно в таком соотношении?»

И на этот вопрос знаменитого конструктора нет ответа.