Проведя новое исследование ученые бьют тревогу из-за открытия школ на фоне COVID-19

Общество

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Специалисты Южной Кореи провели новое исследование, которое показало, что дети в возрасте до десяти лет вдвое реже заражают окружающих коронавирусом, чем взрослые. Как пишет The Washington Post, это может быть связано с объемом выдыхаемого детьми воздуха.

Согласно другой гипотезе ученых, дети меньше ростом и выдыхают воздух ближе к земле, что снижает вероятность вдыхания взрослыми зараженого воздуха.

В этом же исследовании специалисты пришли к выводу, что дети в возрасте от 10 до 19 лет могут заражать COVID-19 даже с большей вероятностью, чем взрослые носители инфекции. Это ученые объясняют нередким пренебрежением гигиеной среди подростков и высоким уровнем общения со сверстниками.

Для проведения исследования специалисты выбрали 5 706 человек, у которых первыми в семье появились симптомы коронавирусной инфекции в период с 20 января по 27 марта. Ученым удалось установить 59 073 контактов этих пациентов и протестировать их взаимодействие с носителями COVID-19.

Эксперты The Washington Post называют данное исследование настоящим прорывом и вновь акцентируют внимание на пересмотре решения открытия школ этой осенью.