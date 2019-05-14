Кто и как провалил демографическую программу

Главной проблемой России постепенно становятся не дороги и даже не дураки, а нежелание ее жителей растить здесь детей. Мы долго к этому шли.

Размножение по-магадански

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила об удручающих демографических результатах I квартала. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость выросла лишь в трех из восьмидесяти пяти российских регионов. Это Москва, где сложился фантастический уровень социальной поддержки, Магаданская область и Карачаево-Черкесия. Учитывая, что суммарное население двух последних регионов составляет лишь 600 тысяч человек (83-е и 75-е место среди субъектов Федерации), можно говорить о статистической незначимости их «успехов».

Как результат, рождаемость по стране сократилась сразу на 9,1% – на свет появилось лишь 355,2 тысяч новых россиян против 390,9 тысяч в I квартале 2019 года

Конечно, можно горько сыронизировать, что сейчас рождаются дети, зачатые еще до анонсирования пенсионной реформы, а когда люди поняли, что пенсий не будет, они наверняка начали намного активнее делать детей.

Но вообще после десятка лет усиленной борьбы за демографию картина сложилась, самая что ни на есть, позорная. У нее две основные причины – экономические передряги и личное поведение наших руководителей.

Оборотитесь на себя

Дорогие, любимые наши начальники! А чего вы хотели от своей демографической программы, если практически все руководство страны прячет собственные семьи и детей? Если депутаты прошлого состава Госдумы за пять лет синхронного нажимания на кнопки успели оформить более 100 разводов? Если кумир нации никогда и нигде не показывается с дочерями? В 2013 году весь мир облетела фотография с пасхального богослужения в храме Христа Спасителя, где по левую руку от премьера стояла, как и полагается, его жена Светлана, а по левую руку от недавно разведенного президента – мэр Москвы, еще не объявивший тогда о своем разводе.

В России действует последовательная, целеустремленная правительственная пропаганда бессемейности. И объявившая о снижении рождаемости Татьяна Голикова, цветущая 53-летняя леди, детей не прячет по причине их отсутствия

Конечно, не все случаи, когда дети сановных родителей хорошо известны, укрепляют институт семьи в России. О сыновьях Николая Патрушева, Юрия Чайки, Владимира Якунина, Дмитрия Рогозина, Игоря Сечина трудно говорить без раздражения. Когда Иван Сечин в 25 лет получает медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с формулировкой «за многолетний добросовестный труд», это отвратительно, но все же лучше, чем полная бессемейность. И говорить о безопасности тут смешно – во-первых, за безопасность в стране отвечают те же граждане, что прячут детей, во-вторых, у глав США или Израиля наверняка побольше врагов, чем у российских лидеров – и ничего, живут они как-то.

Масс-медиа тоже вносят свою лепту. Судя по бесконечным ток-шоу, основной смысл российской жизни – это адюльтер, и серийные разводы так называемых «звезд» это подтверждают. Но если «звезда» еще может позволить себе содержать разрозненное потомство, то простому бухгалтеру, тратящему семейную жизнь на поиски нового полового партнера, навыки расчета и остатки совести подсказывают, что тут как-то не до детей – нечего им на все это любоваться.

Скупка детей

Отсутствие желания поддержать демографию личным примером власти предержащие маскируют неусыпной заботой в виде строительства перинатальных центров (хорошие, кстати, центры) и, главное, материальной поддержки размножающихся россиян.

С льготной ипотекой все понятно – как и другие аналогичные программы, это просто перекачка государственных денег в банки через софинансирование процентной ставки по кредиту

Куда интереснее программа материнского капитала. Это невиданная по своему цинизму попытка преображения общества в сторону его маргинализации, люмпенизации, это взятка низшим слоям населения и свеженатурализовавшимся национальным меньшинствам за их бесконтрольное размножение. Если вообще говорить о «планировании семьи» (а это сейчас реальность, от которой никуда не деться), то умный, ответственный, состоявшийся человек принимает такие решения, исходя из множества факторов, среди которых собственные заработки занимают куда более значимое место, чем помощь государства. Тогда как для бедствующих низов материнский капитал – отличный стимул для того, чтобы рожать и рожать. «Обналичить материнский капитал» – 4 миллиона результатов в Яндексе, высокая цена размещения в Яндекс.Директе, что говорит о наличии огромного неудовлетворенного спроса.

То есть государство фактически покупает себе в неблагополучной среде новых граждан, новых избирателей и налогоплательщиков. Конечно, кто-то из этих ребят выбьется в люди, у нас талантливый народ, но средний уровень образования и нравственности «детей маткапитала» будет, к сожалению, существенно ниже нынешнего среднероссийского.

Что, судя по всему, и нужно архитекторам демографической программы. Темное, безропотное, зависимое население

Но даже таким образом не удается удержаться хотя бы на уровне простого воспроизводства нации. Вот и начинается раздача паспортов на сопредельных территориях – в числе прочего и для создания приличной демографической статистики.

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Искусственно стимулировать рождаемость – дело опасное, как и любое вторжение в естественный ход природных процессов. Любой биологический вид размножается, когда для этого есть благоприятные условия. В нашем случае такими условиями должны стать прозрачная система распределения национальных богатств, абсолютная защита частной собственности, справедливая налоговая политика, отлаженная ответственность выборных и назначаемых властей перед народом. Вот это и есть нормальная демографическая политика.