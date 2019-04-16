Провал Соболь в споре с «Конкордом» стал следствием ее ошибок

В течение нескольких последних месяцев так называемый Фонд борьбы с коррупцией безуспешно пытается убедить жителей Москвы в правдивости своего «расследования», где затрагивались причины заболевания детей в нескольких московских дошкольных учреждениях. На основе лживых утверждений ФБК был составлен первый коллективный иск сторонников Любови Соболь, юриста фонда, к компании «Конкорд», однако вскоре стало понятно, что он буквально разваливается на глазах еще до того, как компетентные органы начнут разбираться в нем.

Совсем недавно стало известно, что Мещанский суд Москвы принял решение временно остановить рассмотрение соответствующего иска, что вызывало бурную реакцию Соболь. Последняя заявила, что этот инцидент является «полнейшим беззаконием».

Нужно понимать, что в качестве главного доказательства своих утверждений ФБК использовал слова Натальи Шиловой, ранее работавшей на комбинате «Московский школьник». К слову сказать, предприятие вообще не имеет какого-либо отношения к «Конкорду». Интервью с Шиловой было опубликовано на YouTube-канале «Навальный-live», к видео также прилагались материалы, якобы содержащие доказательства использования продуктов ненадлежащего качества для производства питания. Вскоре выяснилось, что само «расследование» — фейк, в основу которого легла шутка десятилетней давности. Да и сама Шилова заявила, что решилась на интервью только из желания получить деньги, необходимые для лечения сына, поэтому она готова была говорить на камеру все, что от нее попросили. По ее словам, текст ей заранее предоставили сотрудники ФБК. Как ни странно, обещанного гонорара Наталья так и не получила.

Проблемы с иском начались до предварительных слушаний, намеченных на 8 апреля. Тогда дело до судебного заседания не дошло, потому что родители детей стали массово отказываться от иска. В итоге слушания перенесли на неделю вперед, на 15 апреля. Юрист «Фонда борьбы с коррупцией», узнав о решении суда, тут же стала заявлять о нарушении закона.

Екатерина Ковалева, юрист, занимавшаяся подготовкой коллективного иска, пояснила, что ситуация обусловлена отсутствием профессионализма Соболь в области права. По ее словам, документ с иском составлен с большим количеством ошибок. Был неверно указан ответчик, ведь с «Конкордом» не имелось каких-либо договорных отношений. Ковалева отмечает, что задача иска заключалась не в помощи родителям, а в том, чтобы Любовь Соболь могла получить политические очки, пишет ФАН.

Теперь она будет рассказывать о беспределе в судах, забывая о том, что основная причина — это отсутствие юридической грамотности», — написала Екатерина Ковалева на своей странице во «ВКонтакте».

В связи с этим возникает закономерный вопрос о том, собиралась ли на самом деле юрист ФБК отстаивать права родителей, подписавших коллективное соглашение? Или же Соболь таким образом решила пропиариться и получить одобрение у доверчивых граждан, заявляя о «беззаконии в судах»?