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Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован с заболеванием мозга. Это многое объясняет

Антон Мельников
29 сентября, 2020 18:03
1 мин
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Youtube / RT на русском

В Москве госпитализирован известный своими неоднозначными высказываниями протоиерей Дмитрий Смирнов.

Накануне состояние священнослужителя ухудшилось, ему вызвали скорую. После осмотра протоиерея отвезли в реанимацию.

По предварительным данным, согласно telegram-каналу «Mash», у Смирнова диагностировано заболевание головного мозга.

Ранее в этом году протоиерей Дмитрий Смирнов переболел коронавирусом.

Напомним, протоиерей Смирнов возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Он неоднократно делал одиозные публичные высказывания, в том числе, отзывался о женщинах, которые состоят в гражданском браке, как о бесплатных проститутках, выступал против крещения детей, родившихся в результате искусственного оплодотворения или суррогатного материнства, заявлял, что девочкам не нужно образование и что атеистам следует покончить с жизнью самоубийством.

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