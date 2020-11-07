Противозаконное усердие — приморских полицейских будут судить за избиения

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Следственный комитет по Приморскому краю отправил в суд дело, заведенное в отношении трех полицейских. Они обвиняются в избиениях задержанного.

Как сообщается на сайте СК, начальник угрозыска города Кавалерово, вместе с еще двумя сотрудниками, выбивали показания из мужчины, которого считали причастным к исчезновению другого местного жителя.

Как передает «Сибирь.Реалии», полицейские держали человека более двух суток в камере, затем вывезли его в лес и приковали наручниками к дереву. Все это время он был избиваем.

Всех троих замешанных в деле полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Им предстоит суд.