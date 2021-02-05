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Противостояние Алексея Навального и ветерана ВОВ закончилось ничем

Антон Мельников
5 февраля, 2021 20:53
2 мин
Антон Мельников
5 февраля, 2021 20:53
2 мин
Youtube / RT на русском
Youtube / RT на русском

5 февраля в Бабушкинском суде Москвы прошло заседание по делу политика Алексея Навального, который обвиняется в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Судебное заседание длилось около 9 часов, при этом закончить разбирательство не удалось. Продолжение заседания назначено на 12 февраля.

Отметим, в ходе прений стороны неоднократно срывались в споры и перепалки, а самому ветерану в какой-то момент стало плохо. Выяснилось, что комментарий Навального, из-за которого ветерану стало «плохо» и началось само дело, Артеменко показала его сиделка. При этом, интересы ветерана в большей степени представлял его внук Игорь Колесников, который заявил, что дед был оскорблён.

Прокурор: Говорил ли дедушка, что комментарии подрывают его репутацию как ветерана и участника войны?

Колесников: Так прямо не говорил, но счел себя оскорбленным.

Напомним, Игнат Артеменко снялся в видеоролике в поддержку поправок в Конституцию, которые были приняты в 2020 году. Различные видеоматериалы в поддержку поправок также выпустил ряд публичных персон. После выхода материалов, Навальный написал комментарий, в котором раскритиковал людей призывавших голосовать за поправки. Ему предъявили обвинение в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны, пишут «Ведомости».

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суд
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