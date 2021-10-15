«Противники Помощника Москвы» испугались шутки про платные тротуары. До парковок уже дошутились
Подписчики антисобянинской группы «Противники Помощника Москвы» всерьёз переполошились из-за шуточной новости про платные тротуары, которую распространило ИА «Панорама». Обсуждение ведётся неделю, люди опасаются, что идея платных тротуаров понравится мэру Москвы Сергею Собянину.
Когда-то шуткой были платные парковки, потом это стало реальностью, вспоминают пользователи.
«Сейчас шутка по сети ходит про идею Собянина о платных тротуарах в Москве.... А что... Похоже и эта [шутка] имеет шанс сбыться», – пишет пользователь Владимир 15 октября.
В шуточной новости говорилось, что мэрия Москвы выбрала улицы в центре Москвы, по которым можно будет прогуливаться за деньги. Авторы фейковой заметки сообщили, что это будут Старый Арбат, Александровский сад, Третьяковский проезд, улицы Манежная, Никольская и Моховая. Стоимость прогулки по улице шутники тоже указали – 100 рублей с человека. Также они предлагали купить транспондер стоимостью 2000 рублей в год.
Говоря о платных тротуарах, авторы провели аналогию с платными автомобильными дорогами и сравнили предполагаемые платные улицы для пешеходов с «настоящим музеем».