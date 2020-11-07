Противники «почтового голосования» в Неваде довели дело до суда

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В столице штата Невада Лас-Вегасе пройдут слушания по делу о присланных по почте бюллетенях, подсчет которых требует прекратить Республиканская партия США.

В субботу, в 14:00 (01:00 мск) суд рассмотрит жалобу об учтении 3 тыс. полученных по почте голосов. По заявлению истцов, большинство приславших бюллетени не является жителями штата. Кроме того, наблюдателям не была обеспечена возможность контролировать все этапы подсчета голосов.

В свою очередь представитель Национального комитета Демократической партии Марк Элиас выступил с протестом в отношении иска, обвинив республиканцев в «выдвижении вымышленных обвинений в манипуляциях с бюллетенями».

По имеющимся данным, Джозеф Байден пользуется в Неваде поддержкой 49,7% избирателей, в то время как Дональд Трамп официально получил 48,1% голосов, передает ТАСС.