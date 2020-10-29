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Протестующие каталонцы спели песню «Калинка-малинка» после заявления судьи из Барселоны, расследующего дело о незаконном финансировании референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Он считает, что Россия предлагала сторонникам отделения региона от Испании военную и материальную помощь.

Судья Хоакин Агирре написал, что незадолго до референдума Россия предлагала прислать в Каталонию 10 тысяч солдат. Она была готова оплатить весь каталонский долг.

К такому решению судью подтолкнули две записи телефонных разговоров каталонского политика Виктора Террадельяса, который являлся соратником экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона, пишет газета El Periodico. Судья полагает, что предложение поступило от России, когда политик обратился к группе россиян, сформированной во времена Михаила Горбачева, для обсуждения создания криптовалютной платформы, которая позволила бы Каталонии обрести финансовую независимость.

После такого заявления сторонники независимости вышли на улицу Барселоны и спели «Калинку».

Ранее газета писала, что Террадельяс рассказывал Пучдемону, что в 2017 году провел переговоры в Москве. В ходе беседы обсуждалось, что Россия готова признать независимость Каталонии в обмен на признание Крыма российским.