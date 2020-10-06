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Протесты продолжаются: в Бишкеке горит здание парламента Киргизии

Артем Денисов
6 октября, 2020 05:14
1 мин
пожар
Фото: flickr.com/

Здание парламента Киргизии горит в Бишкеке.

В нем располагается офис президента. Огонь охватил кабинеты. На месте работают пожарные. Ранее протестующие на пожарной машине протаранили ворота здания парламента, а затем ворвались в него, устроив погром, сообщает «Интерфакс».

Напомним, политические партии Киргизии, которые не смогли выиграть парламентские выборы, заявили о желании сформировать народное правительство и выбрать нового главу кабмина, сообщил лидер оппозиционной партии «Ата-Мекен» Жанар Акаев.

Ранее протестующие освободили из заключения экс-премьера Сапара Исакова.

темы
Киргизия
протесты
Бишкек
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