Новости Общество
Общество
Протесты продолжаются: в Бишкеке горит здание парламента Киргизии
6 октября, 2020 05:14
1 мин
Фото: flickr.com/
Здание парламента Киргизии горит в Бишкеке.
В нем располагается офис президента. Огонь охватил кабинеты. На месте работают пожарные. Ранее протестующие на пожарной машине протаранили ворота здания парламента, а затем ворвались в него, устроив погром, сообщает «Интерфакс».
Напомним, политические партии Киргизии, которые не смогли выиграть парламентские выборы, заявили о желании сформировать народное правительство и выбрать нового главу кабмина, сообщил лидер оппозиционной партии «Ата-Мекен» Жанар Акаев.
Ранее протестующие освободили из заключения экс-премьера Сапара Исакова.
поддержать проект
1 мин