Протесты продолжаются: в Бишкеке горит здание парламента Киргизии

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Здание парламента Киргизии горит в Бишкеке.

В нем располагается офис президента. Огонь охватил кабинеты. На месте работают пожарные. Ранее протестующие на пожарной машине протаранили ворота здания парламента, а затем ворвались в него, устроив погром, сообщает «Интерфакс».

Напомним, политические партии Киргизии, которые не смогли выиграть парламентские выборы, заявили о желании сформировать народное правительство и выбрать нового главу кабмина, сообщил лидер оппозиционной партии «Ата-Мекен» Жанар Акаев.

Ранее протестующие освободили из заключения экс-премьера Сапара Исакова.