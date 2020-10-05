Протаранивший на Mercedes стену храма в Подмосковье полицейский погиб

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В Подмосковье водитель машины Mercedes врезался в стену храма.

ДТП произошло в поселке Мещерино Ленинского городского округа Московской области. От полученных травм мужчина скончался. По данным регионального главка МВД, автоавария случилась 3 октября. Кроме водителя в салоне находились двое взрослых и ребенок. Все пассажиры были госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.

За рулем находился сотрудник патрульно-постовой службы Центрального округа. В свободное от работы время он ехал на автомобиле, не справился с управлением и въехал в кирпичное ограждение. После столкновения Mercedes загорелся.

Проведенная экспертиза не обнаружила в крови водителя ни алкоголя и ни наркотиков, сообщает ТАСС.