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Общество
Протаранивший на Mercedes стену храма в Подмосковье полицейский погиб
5 октября, 2020 02:06
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Фото: pixabay.com
В Подмосковье водитель машины Mercedes врезался в стену храма.
ДТП произошло в поселке Мещерино Ленинского городского округа Московской области. От полученных травм мужчина скончался. По данным регионального главка МВД, автоавария случилась 3 октября. Кроме водителя в салоне находились двое взрослых и ребенок. Все пассажиры были госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.
За рулем находился сотрудник патрульно-постовой службы Центрального округа. В свободное от работы время он ехал на автомобиле, не справился с управлением и въехал в кирпичное ограждение. После столкновения Mercedes загорелся.
Проведенная экспертиза не обнаружила в крови водителя ни алкоголя и ни наркотиков, сообщает ТАСС.
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