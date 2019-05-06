Бес просвета
Бес просвета

Новые идеи Минздрава подталкивают российских школьников к разврату

Организованная группа чиновников продолжает упорно пробивать дно за дном. И прозвучавшие более ста лет назад слова Павла Милюкова «Что это, глупость или измена?», которые в момент их произнесения сами были сродни измене, сегодня выглядят элементарной констатацией факта: нынешние свинцовые мерзости столь свинцовы и столь мерзостны, что даже не знаешь, в какую графу их лучше записать для минимального морального успокоения, к недостатку ума или к откровенному предательству.

На этот раз повод для тяжких раздумий, что все-таки менее ужасно, глупость или измена, стали новости из Минздрава. Ведомство госпожи Скворцовой опубликовало для публичного обсуждения на правительственном портале нормативно-правовых актов проект закона, в котором содержится категорический запрет на распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и/или лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита.

Неравнодушные родители, уже хорошо знающие, что такое российская система в целом и ее образовательный сегмент в частности, убеждены -  подобным образом чиновники собираются бороться с противниками мероприятий по ВИЧ-профилактике в образовательных учреждениях по всей России, а это абсолютные аналоги западных «уроков» разнузданности и распущенности.

Мы уже говорили о двойной природе современной российской действительности…

Впрочем, нет, двойная – это когда соотношение долей примерно поровну, один к одному. В нашем же случае соотношение примерно 0,1 к 1,9. Одна десятая это разнообразная пропаганда традиционных и консервативных ценностей, «скрепы», громкие слова о поддержке традиционных институтов, семьи и даже какие-то финансовые перечисления на указанные нужды. Эта доля процента пышна, шумна и может кому-то и на некоторое время затуманить взор.

Затуманить, чтобы он не видел 1,9 – дикую атомизацию общества, животный индивидуализм, разрыв всех мыслимых и немыслимых социальных тканей, разгул и вознесение на пьедестал самых низменных и уничтожающих наше будущее пороков и грехов. Властные структуры всем этим указанным процессам где-то просто потворствуют, а где-то сами их откровенно подталкивают.

Вопрос о глупости и измене, таким образом, решается сам собой – и глупость, и измена в одном флаконе. Но от этой ясности не легче

Судите сами. Вот уже два года во всех российских школах детям, начиная с восьмиклассников, 1 декабря (всемирный день борьбы со СПИДом, установленная ООН) совместными усилиями Минздрава и Минпросвета проводят «уроки по предупреждению ВИЧ». В рамках этих «занятий» подросткам рассказывают про другие «занятия»: крутят  «просветительские» киноленты, сообщают о пользе презервативов и иных видов контрацепции, о том, какими бывают половые контакты и тому подобное. Сей проект активно поддерживается «второй леди» Светланой Медведевой как председателем программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения». В  нынешнем году всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» от Фонда Медведевой пройдет в середине мая.

Согласно официальному сайту акции, кроме максимального информационного шума, намечены следующие шаги: «Для студентов высших учебных заведений, учреждений среднего профессионального образования и учащихся общеобразовательных школ запланированы многочисленные просветительские и спортивные мероприятия: интернет-уроки, обучающие семинары, дискуссионные «круглые столы»».

Глава Минпросвета Ольга Васильева, на которую многие, включая автора этих строк, возлагали большие и излишние надежды как на потенциального реформатора системы образования в консервативно-патриотическом ключе, соглашается с нужностью и полезностью такого начинания, как Неделя борьбы со СПИД, в рамках которой пропагандируется перечисленное выше мракобесие. Зампред правительства по вопросам социальной (на деле – антисоциальной) политики Татьяна Голикова полгода назад заявила, что «необходимо еще в школе рассказывать детям о контрацепции как способе предохранения от нежелательной беременности». 

Наконец, ВЦИОМ провел откровенно провокационный соцопрос (на деле, опять же, антисоц), результаты которого были торжественно поданы как согласие почти двух-трех граждан на школьный секс-просвет.

Мы видим целую скоординированную стратегию чиновников, бюрократов и VIP-персон самого высокого уровня

И добро бы эти, прямо и мягко скажем, не бесспорные новации хотя бы вынесли на общественное и экспертное обсуждение, с тем, чтобы их авторы с аргументами обосновали свои действия и ответили на волнующие родителей вопросов. Судя по свежему законопроекту от Минздрава, секс-просвет хотят подвести под действие одиозного закона, защищающего власть от любой критики.

Российская интеллигенция любит иронизировать над цифрами духовного роста и внешней воцерковленности в нашей стране, противопоставляя им социологические и статистические показатели разобщенности, семейного неблагополучия, пьянства, развода, абортов. По делу, отметим, хотя для нормального русского человека это повод не язвить, а выть. Но разве это не следствие политики, начатой в девяностых и продолжаемой сейчас с легчайшими изменениями в интерьере?

Причем регулярно из-под солидных, но тонких державных обоев с двуглавыми орлами и цитатами Ильина, Солженицына и Александра III показывается все более расширяющиеся и уродливые трещины в стенах, которые общей площадь уже превысили площадь самих сохранившихся стен. За казенной спиной благообразных дам и ДАМ-министров нет-нет да промелькнет ухмыляющееся лицо кого-то из истинных идейных вдохновителей их действий. Так было несколько лет назад, когда центры толерантности активно пропихивали книгу «Другой. Другие. О других», изданной в рамках Детского проекта Людмилы Улицкой.

«Мужчина, которому женщина не досталась, берет в «жены» мальчика. Мальчик-жена выполняет в доме все женские функции, а когда достигает взрослости, становится воином и может сам жениться. Если повезет — на женщине. А нет — так тоже заводит себе мальчика», - рассказывалось в ней.

Но не Улицкой единой. Автор этих строк девять лет назад работал в детском отделе библиотеке, и однажды попал на городскую конференцию, соответственно, детских библиотекарей. На ней был озвучен список книг, которые в первую очередь стоит рекомендовать детям, и средь них чуть ли не на первом месте была повесть французской писательницы Мари-Од Мюрай «Oh, Boy!»  о трогательных отношениях осиротевших детей и взявшегося их воспитывать старшего брата-гомосексуалиста. Уж какие только хвалебные эпитеты ей не отвешивали – и добрая, и милая, и чувства воспитывает, и толерантность, что особо важно.

Я разбавил восторженный хор апологетов сей книжицы корректным, но жестким замечанием, что детей от нее надо держать подальше. Впрочем, в библиотеке я дорабатывал последние дни, и мой голос ничего не решал. А попытки библиотекарей всучить эту книгу подросткам и связанные эти скандалы продолжаются до сих, свидетельств чему может подбросить элементарный поиск в Яндексе или Гугле.

В 2015 году после осуществленных исламистами терактов в Париже известный российский либеральный публицист Н.Усков предложил следующий оригинальный  способ борьбы с их рецидивами: «Make love, not war. Если бы мусульманские подростки могли легально вступать в половую связь, все равно, гомо- или гетеросексуальную, до брака и без брака, смерть не казалась бы им желанной и справедливой альтернативой обычному буржуазному счастью.

Поэтому и России следует ратовать не за фундаментальные ценности, а за их низвержение и разложение

Разврат всегда казался лично мне привлекательным, но теперь в нем, быть может, впервые появилось что-то гражданственное, пафосное, государственное. Возвращение к биологии, обнуление наших цивилизационных табу, возможно, снова сделает нас просто людьми».

Собственно, усковы с улицкими при всемерной поддержке голиковых и скворцовых за это в России и ратуют. Разлагают, правда, в основном именно тех, кто должен с исламизмом и иными угрозами бороться.

А если кто из молодых людей все-таки увернется от Сциллы секс-просвета, толерантности и постмодерна, вырастет, состоится, вступит в традиционный брак и заведет детишек, его с другой стороны зажмет Харибда социально-экономической реальности. Даря подарки для новорожденного, чиновники будут требовать заплатить с них налоги, как это недавно было в Омске. А если родить и вырастить нескольких, государство, может быть, расщедрится аж на целый термос, как это было год назад в Коми с матерью девятерых Ларисой Щукиной, победительницей всероссийского конкурса «Семья года».

Когда лоббирующая нынче запрет на критику секс-просвета госпожа Скворцова по удивительному стечению обстоятельств, конечно же, не имеющему никакого отношения к PR, едва ли не каждый месяц спасала жизнь то пассажиру самолета, то коллеге, то еще кому-то, в журналистских кругах ходила шутка: мол, Вероника Игоревна не выходит из дому без полного медицинского набора в сумочке, и постоянно ищет глазами, не надо ли где-нибудь на горизонте кого-нибудь спасти.

Боюсь, при сохранении текущих тенденций на стыке здравоохранения, образования, идеологии, культуры и социально-экономической сферы,  уже довольно скоро бегать с сумочкой придется безостановочно и по всей стране. Впрочем, вполне вероятно, госпожи Голикова, Медведева, Скворцова планируют где-нибудь на Лазурном берегу уклониться от этого неприятного занятия вместе с близкой им сословно и мировоззренчески госпожой Улицкой. Тогда вопросов нет. В том числе и главного, про глупость и измену.

Теги:
Места: Россия
Организации: Минздрав
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