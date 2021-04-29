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«Просто так» сделать нельзя: глава «Внуково» объяснил смену аэропорта прибытия самолета с Навальным

Лилия Караева
29 апреля, 2021 11:35
1 мин
Лилия Караева
29 апреля, 2021 11:35
1 мин
Аэропорт «Внуково»
Russian Look/Globallookpress

Глава аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев рассказал, почему самолет с Алексеем Навальным ушел на запасной аэродром 17 января 2021 года. Он заверил, что «просто так» это не делается.

По его словам, в момент приземления аэропорт временно не принимал рейсы. Причина в том, что во время уборки взлетной полосы одна из щеток снегоуборочной техники застряла в снегу. Щетку вытащили в течение 15 минут, и аэропорт возобновил работу.

«Это была случайность. Никому в здравом уме и твердой памяти не придет в голову это делать просто так», - заявил он в интервью РБК.

Ванцев подчеркнул, что решение о смене аэропорта прибытия принимает командир судна.

Напомним, 17 января Навальный возвращался в Россию из Германии после лечения. Его самолет перенаправили в «Шереметьево». Там его задержали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Самолет
Внуково
Запасной аэродром
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