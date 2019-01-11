ФАН просит СК РФ провести всестороннее расследование убийства журналистов в ЦАР

В письме ФАН просит российских следователей связаться с коллегами из ЦАР с тем, чтобы проверить информацию, собранную «расследовательской» группой Михаила Ходорковского.

Группа анонимов, называющих себя «Досье», порочит честь и репутацию военного корреспондента Федерального агентства новостей Кирилла Романовского. Группа Ходорковского пытается увязать Кирилла Романовского с гибелью трёх российских журналистов в ЦАР в июле прошлого года.

Кроме того, ФАН просит Следственный комитет РФ проверить достоверность материалов автора «Новой Газеты» Дениса Короткова. Действительно ли один из российских журналистов был избит перед убийством? Действительно ли убийцы пользовались калибром 7.62? И ряд других вопросов.

Редакция Федерального агентства новостей просит допросить гражданина РФ Сергея Канева, бежавшего за границу сразу после инцидента в ЦАР. Журналисты ФАН предполагают, что «Досье» отводит из-под удара олигарха Михаила Ходорковского, замешанного в убийстве россиян в Центральноафриканской Республике.

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