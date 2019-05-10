В ДНР прошел военный парад и акция «Бессмертный полк»

В Донецке состоялся военный парад в честь 79 годовщины великой Победы.

«Русская планета» подготовила эксклюзивные кадры с Парада Победы Донекой независимой республики.

В этот раз он носил мене пафосный характер. Марширующие «коробочки» были представлены курсантами военного училища и лицея, а так же представителями МЧС и МВД. Военнослужащих было решено не отрывать от своих обязанностей – людей в окопах итак не хватает, да и каждый, кто прошел воинскую службу, знает отношение бойцов к подобной муштре. Их главная сейчас задача защита рубежей республики, что б здесь, на пропитанной кровью земле, не преследовали людей на улице за Георгиевские ленточки, как это делают в сопредельном государстве.

По традиции шествие военной техники открыл герой минувшей войны - отреставрированный Т-34 передавший боевую эстафету своим потомкам, стройными рядами продефелировавшими по центральной улице Донецка.

Шествие «Бессмертный полк», наверное, единственное мероприятие в молодой республике, куда людей приводит порыв души, а не сгоняют по распоряжению чиновников. По приведенным данным более ста тысяч жителей молодой республики дорогой памяти прошли вместе с портретами своих родственников.

Памятная колонна погибших защитников ДНР открывала праздничное шествие. Прискорбно видеть как матери и отцы несут портреты своих погибших детей, падших воинов и гражданских лиц, ставших невинными жертвами непрекращающейся бойни. Такова специфика региона, здесь в одном ряду с солдатами ВОВ идут падшие герои текущего военного конфликта.

Колонны скандируют «Спасибо деду за победу» и с разных концов раздаются песни военных лет «Катюша», «День победы», «Смуглянка». По мере шествия зрители, стоящие на обочинах, так же вливаются в ряды и подхватывают любимые мотивы.

«Здесь русский дух – здесь Русью пахнет», - вспомнились слова классика.

Сердце разрывалось от радости, у многих на глазах наворачивались слезы. Больше радости, но кто то взгрунул о погибших. И всем кто видел это шествие стало ясно – Донбасс никогда не будет Украиной. Он по сути ей и не был, сто лет дикой украинизации русских людей Донбасса, начатой большевиками в 20-хх годах прошлого столетия, выработали у здешних людей к украинству стойкий иммунитет. Здесь распрощались с Украиной просто, как только представилась возможность посрывали жовто-голубые флаги и сменили вывески. И все украинство смыло как залежавшуюся пыль на мостовой.

Автор: Андрей Незваный