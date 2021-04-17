Великобритания прощается с принцем Филиппом

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Сегодня, 17 апреля, в Лондоне пройдут похороны принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Ранее сообщалось, что он скончался 9 апреля, ему было 99 лет.

Прощальная церемония пройдет в соответствии с ограничениями по коронавирусу и на ней будет не более 30 человек.

Премьер Джонсон уступил родственникам принца свое законное тридцатое место в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где пройдет отпевание.

Филипп не хотел создавать вокруг своих похорон много шума и пандемия коронавируса ему в этом помогла. Похоронят принца Филиппа в королевской усыпальнице на территории Виндзорского замка, пишет Euronews.