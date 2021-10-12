Прощай, оружие: после стрельб в школах и вузах к выдаче разрешений на ствол предложили подключить МВД и ФСБ
Росгвардия разработала поправки в закон, предусматривающие подключение еще двух силовых ведомств к процессу выдачи разрешений на владение оружия. Изменения подготовили после стрельб в казанской гимназии и пермском вузе.
Предлагается наделить полицию и ФСБ правом проверять граждан, желающих приобрести оружие. Разрешение получат только прошедшие проверку в МВД и ФСБ.
Остальным откажут в выдаче лицензии. Кроме того, проверка будет основанием для аннулирования уже ранее выданных лицензий.
Как сказано в пояснительной записке, ограничения будут препятствовать получению оружия террористам, экстремистам и тем, кто хочет владеть им незаконно.
С мая в России произошли два массовых убийства. В мае бывший учащийся Ильназ Галявиев напал на родную школу в Казани, он убил девять человек. Втрое убийство произошло в сентябре. Студент Тимур Бекмансуров пришел в пермский вуз и открыл стрельбу - погибли шесть человек. Оба стрелка владели оружием легально.