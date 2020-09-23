Прорекламированный в Telegram-канале белорусской оппозиции фестиваль в Москве отменили

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Московский концертный клуб внезапно отказал в площадке организаторам фестиваля «Партизан-фест», который стоял в афише 28 сентября. Один из организаторов полагает, что решение было принято под давлением, а поводом мог стать анонс мероприятия в Telegram-канале белорусской оппозиции Nexta с двумя миллионами подписчиков.

Еще 21 сентября концертный клуб Live Stars на «Красном октябре» уверял организаторов, что причин для отмены «Партизан-феста» нет. Билеты на мероприятие пользовались хорошим спросом.

Позже один из организаторов Ян Шенкман сообщил, что клуб устно отказал в площадке. Он полагает, что на клуб было оказано давление, но кем именно, не сказал.

Шенкман считает, что поводом стал анонс в соцсетях белорусской оппозиции. В клубе заявили, что это было решение организаторов, которые начали искать площадку побольше, пишут «Открытые медиа».

В итоге мероприятие отменили, а деньги всем купившим билеты перечислят обратно. Фестиваль проведут в онлайн-формате.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может противостоять влиянию Telegram-каналов.