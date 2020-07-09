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Прокуратура запросила 26 лет для полицейских-насильников

Михаил Орлов
9 июля, 2020 12:57
2 мин
Бобик
Wikipedia

Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к слушанию прений по уголовному делу об изнасиловании полицейскими 22-летней уроженки Казахстана.

Обвинение просит приговорить полицейских-извращенцев к реальным срокам лишения свободы. Вячеслав Тропин, сотрудник ППС, прослуживший в органах правопорядка в течение нескольких лет, может получить срок в размере 9 лет. Его коллега Андрей Бессарабов, по мнению прокуратуры, заслуживает 9 лет лишения свободы. Вадима Мустафина обвинение просит приговорить к 8 годам лишения свободы.

Органы правопорядка провели проверку также и в отношении должностных лиц отделения полиции, по итогам которой халатные и безответственные должностные лица, не проводившие воспитательную работу, лишились своих званий, сообщает издание «Московский комсомолец».

Полицейские-насильники далеко не всегда получают сроки, которые казались бы адекватными преступление совершенному лицом, обличенным властью. Ранее сообщалось, что казанский полицейский отделался условным сроком за изнасилование.

темы
насилие
полиция
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