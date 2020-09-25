Фото: Работа Юлии Цветковой

Прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу художницы Юлии Цветковой, которую обвиняют в изготовлении порнографии из-за рисунков во «Вконтакте», сообщил в своем Telegram-канале глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Ведомство уже во второй раз отказалось утвердить обвинительное заключение. Адвокат художницы Алексей Бушмаков уточняет, что дело вернули следователю. Теперь специально созданная следственная группа будет проводить новую искусствоведческую судебную экспертизу. Цветкова должна явиться в СК 28 сентября.

Напомним, основанием для возбуждения уголовного дела стали 10 рисунков с изображениями, напоминающими женские половые органы. Экспертиза, проведенная педиатром, киноведом и инженером, признала в них порнографию. 24 октября прошлого года полиция возбудила против художницы уголовное дело, через 9 месяцев дело забрал себе СКР. Художница вину в распростарнении порнографии не признает.