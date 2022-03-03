Прокуратура, СК и МВД пригрозили москвичам тюрьмой за участие в митинге против спецоперации
Силовые и надзорные ведомства Москвы напомнили горожанам об ответственности за участие в акциях протеста.
В частности, прокуратура выяснила, что в социальных сетях стала распространяться информация с призывом принять участие в митинге против спецоперации РФ на Украине, который должен развернуться в центре города 5 марта. В надзорном ведомстве пояснили, что акция с властями не согласована, стало быть, к ответственности будут привлечены и организаторы, и участники данного действа.
В СК сразу пригрозили лишением свободы до 15 лет. Такое наказание может настигнуть протестующих, если начнутся массовые беспорядки. А если на митинге окажется несовершеннолетний, инициатора отправят в тюрьму на три года.
Следователи обратились к молодежи и студентам с просьбой не принимать участие в незаконных митингах, даже за деньги, поскольку это событие «может негативно сказаться на их будущем».
В главном управлении МВД России по Москве просто напомнили, что задержаны и привлечены к ответственности будут все, так как акция не согласована, передает «Москва 24».