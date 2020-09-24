Прокуратура Магнитогорска озаботилась смертью в больнице двухлетнего мальчика

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В Челябинской области правоохранители проверяют информацию, касающуюся смерти маленького ребенка в городской больнице.

Родители двухлетнего мальчика, погибшего в Магнитогорске убеждены, что виновником трагедии является проявивший бездействие врач анастезиолог-реаниматолог. Также влияние оказало нарушение при маршрутизации пациента.

Как заявили в прокуратуре:«Совместно с уполномоченными органами будет дана оценка качеству и полноте оказанных медицинских услуг. По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости применения мер прокурорского реагирования».

По данным Znak.com, двухлетний Мирон Куц скончался в больнице в ночь на 19 сентября. Ребенку не оказали вовремя экстренную помощь, несмотря на то, что мать сообщала о проблемах с дыханием