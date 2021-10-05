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Прокат велосипедов и самокатов на ВДНХ поработает до 21 октября
5 октября, 2021 20:15
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fotoload.ru
По многочисленным просьбам посетителей сезон работы проката велосипедов, самокатов и экотакси на ВДНХ продлён.
«На ВДНХ открыты два пункта аренды спортивного инвентаря, которые располагаются на Северной и Южной петлях Кольцевой дороги. Здесь до 21 октября можно взять напрокат велосипеды, обычные самокаты, четырех- и двухместные веломобили», — говорится в сообщении.
В случае ухудшения погоды сезон проката мобильного транспорта на территории ВДНХ будет завершён досрочно.
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