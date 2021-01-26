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Производители продуктов могут переориентироваться на экспорт. Рост цен неизбежен

Артем Денисов
26 января, 2021 12:26
2 мин
Артем Денисов
26 января, 2021 12:26
2 мин
магазин
pixabay.com

Интерес Федеральной налоговой службы к изменению цен на продукты питания в России может быть связан с исчислением налога.

Как сообщил экономист Андрей Колганов, прогноз стоимости на базовые товары может отражать картину реальных доходов российских предприятий и организаций. По словам эксперта, опасения Счетной палаты РФ о риске возникновения дефицита некоторых товаров, не беспочвенны, так как производители товаров оказались не слишком заинтересованы в том, чтобы поставлять их по приемлемым ценам в торговые сети.

По словам Колганова, уже поступают сообщения со стороны торговых сетей, что они не могут заключить контракты, так как производители отказываются поставлять товары по ценам, которые установило правительство.

В результате это может привести к тому, что производители, у которых есть налаженные каналы сбыта за рубеж, могут отправить товар на экспорт, сообщает телеканал «360».

Напомним, в декабре 2020 года в России подписали соглашение о предельных оптовых и розничных ценах на сахар и подсолнечное масло. Стоимость продуктов будет держаться на одном уровне в течение трех месяцев.

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