Производители продуктов могут переориентироваться на экспорт. Рост цен неизбежен

Общество

Интерес Федеральной налоговой службы к изменению цен на продукты питания в России может быть связан с исчислением налога.

Как сообщил экономист Андрей Колганов, прогноз стоимости на базовые товары может отражать картину реальных доходов российских предприятий и организаций. По словам эксперта, опасения Счетной палаты РФ о риске возникновения дефицита некоторых товаров, не беспочвенны, так как производители товаров оказались не слишком заинтересованы в том, чтобы поставлять их по приемлемым ценам в торговые сети.

По словам Колганова, уже поступают сообщения со стороны торговых сетей, что они не могут заключить контракты, так как производители отказываются поставлять товары по ценам, которые установило правительство.

В результате это может привести к тому, что производители, у которых есть налаженные каналы сбыта за рубеж, могут отправить товар на экспорт, сообщает телеканал «360».

Напомним, в декабре 2020 года в России подписали соглашение о предельных оптовых и розничных ценах на сахар и подсолнечное масло. Стоимость продуктов будет держаться на одном уровне в течение трех месяцев.