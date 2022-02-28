Произведенную в России водку больше не будут продавать в Финляндии. Еда из РФ тоже под запретом
Российскую алкогольную продукцию больше не удастся найти в магазинах в Финляндии. Власти приняли решение на какое-то время остановить её продажу.
Местная государственная монопольная компания «Alko» пояснила, что соответствующее решение было принято из-за действий России на Украине. К текущей ситуации финны подобрали определения «шокирующая» и «исключительная». Продажа приостановлена как в магазинах, так и в Интернете.
Известно, что в Финляндии продавалась не только водка, но и вины, произведенные в России, передает РИА Новости.
Ранее финская розничная сеть S-ryhmä (510 супермаркетов, 68 гипермаркетов в Финляндии) сообщила о намерении убрать все российские продукты из ассортимента своих магазинов. То же самое планирует провернуть сеть Prisma в Эстонии (11 гипермаркетов).