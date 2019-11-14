Программу развития сел России необходимо отменить

Российское село средней полосы и Севера чувствует себя плохо. Это отличный повод потратить еще немного бюджетных денег. Но для реальных крестьян от этих «инвестиций» ничего не изменится: надо не деньги тратить, а менять государственное мышление.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах правительства по развитию села в России. Премьера привезли в алтайское село Санниково, где показали радужную картинку: «с газом, магазинами, аптечным пунктом, хоккейной коробкой, детскими площадками». Чтобы эта картинка была чуть натуральнее, граждане пожаловались на высокую стоимость газа и на отключение горячей воды в многоэтажных (скорее все же «многоквартирных») домах на все лето. Премьер-министр пообещал решить проблемы и построить в селе с 2,7 тысяч жителей еще и спортивный комплекс. Но главное – Дмитрий Анатольевич анонсировал новую программу сельских территорий, которая обойдется в 36 миллиардов рублей. Основные направления – обеспечение комфортным жильем и развитие рынка труда.

Для сравнения, в мае 2018 года Дмитрий Медведев одобрил налоговые льготы для «Роснефти» и «Газпрома» в общей сложности на 600 миллиардов рублей.

Читаем цифры

«Сегодня российская деревня – это 37 миллионов 300 тысяч человек. Практически 25 процентов населения страны», – блеснул точностью подсчета премьер. Но добавим к этому другую статистику.

Доля занятых в сельском хозяйстве – по разным оценкам, от 6% до 9% работающих (2015). Объём сельскохозяйственного производства в России в 2018 году составил 5,12 трлн рублей, порядка 3,5% ВВП.

Сопоставляем цифры.

На селе живет четверть населения России.

Но менее одной десятой работающих, по крайней мере в сельском хозяйстве.

А приносят этим работающие стране лишь одну тридцатую денег.

Проще говоря, работы либо нет, либо за копейки. Это очень плохая реклама для русского села. А значит, работы по его развитию должно быть много.

Каким должно быть село

Ничего несбыточного в идее развития русского села нет. Более того, варварская застройка мегаполисов многоэтажными «свечками» с минимальным комфортом для жителей буквально выталкивает людей с чувством собственного достоинства из крупных городов.

При этом москвичам следует торопиться: когда реновация развернется в полную силу, предложение на рынке жилья в городе какое-то время будет превышать спрос, а значит цены могут ощутимо снизиться.

Но куда поедет москвич, которому удалось продать свою квартиру за приличные деньги? Скажем, 5-6 миллионов рублей за двушку в брежневке на окраине – это немало по меркам «остальной России», пять неплохих квартир в центре Грозного или Нижнего Тагила

Но мы говорим о селе, то есть о частном доме.

Минимум для цивилизованного человека – дорога, электричество, интернет, вода, канализация. Крайне желателен газ. Разумные цены на все эти удовольствия. Детский сад, школа, больница на доступном расстоянии. Общественный транспорт, гарантированная возможность добраться до железной дороги, по которой – с некоторых пор это приходится уточнять – ходят пассажирские поезда.

Какая-никакая работа – фермы, совхоз, завод – рядом тоже желательна. Понятно, что сейчас масса удаленно работающих и самозанятых, но случись что – и хорошо бы быть востребованным рядом с домом. Дизайнеров, программистов, копирайтеров пруд пруди, конкуренция в этих сферах очень высокая.

Зачем нам развивать село

Во-первых, потому что жить в своем доме – это удобно и нормально, особенно в самой большой стране мира с самыми большими запасами строительного сырья и низкой плотностью населения.

Во-вторых, потому что это решает часть продовольственных вопросов: даже самые отъявленные городские белоручки, переехав в село, нет-нет да и обзаводятся приусадебным хозяйством.

В-третьих, во все более вероятном случае войны под ударом окажутся именно города; расселение людей в деревни поможет сократить человеческие потери.

Боже упаси, мы не призываем следовать примеру красных кхмеров, в рамках деурбанизации просто опустошивших города Камбоджи или, как тогда говорили, Кампучии

Но спрос на качественную и комфортную жизнь в деревне у нас очень высок, а главная задача государства вообще-то – удовлетворять потребности своих граждан, в том числе тех, которые не носят фамилии Ротенберг, Михельсон, Ковальчук, Усманов и далее по известному списку.

Почему у нас ничего не получится

На что же планируется потратить деньги? «Обеспечение комфортным жильем» означает, что государственные деньги вновь отправятся в банки в качестве поддержки льготной ипотеки. «Развитие рынка труда» не означает ровным счетом ничего, это типичная медведевская болтовня.

На самом деле привлечь на село миллионы уставших от многоэтажной сутолоки и пробок людей не слишком сложно. Скажем, жилищная программа селу вообще не нужна. Построить дом не так дорого, если этому не мешает правительство своими безумными нормами и растущими налогами.

Чтобы сделать село привлекательным, оживить хотя бы тысячу из более чем десяти тысяч заброшенных населенных пунктов, нужно в первую очередь изменить мышление.

Больная логика отношения к селу: отсюда люди уезжают, поэтому газ/электричество/дорогу проводить не будем. Здоровая логика развития села: отсюда люди уезжают, но это прекрасное место, давайте проведем сюда газ/электричество/дорогу, чтобы они вернулись

Да, во втором случае нет непосредственно «экономики» в понимании министра финансов Антона Силуанова – создать что-то дешево (или дорого, но с откатом) и быстро продать дорого. Это траты на страну, а не на Ротенберга.

Будут коммуникации – будут люди. Да, в Коми или Архангельской области это вряд ли сработает из-за климата, но в средней полосе – вполне. Но власти готовы раздавать исключительно землю без коммуникаций («дальневосточный гектар»), чтобы впоследствии ограбить доверившихся сограждан. Как это делается, хорошо знают, например, «дочки» «Газпрома».

Антироссийский газ

Сейчас, если газ идет по границе участка, за подключение его к дому зачастую надо отдать больше, чем этот дом стоит. Вот вполне рядовой пример:

«Подмосковье, Серпуховский р-н, газ по границе участка. Дано: сделать отвод от магистрали низкого давления в сторону дома (25 метров строго прямо) трубы 32 мм в траншее (выкопать/закопать, песок, сигнальная лента – все своими силами без участия газовщиков), ввод трубы в дом до газового котла двухконтурного – метров 10 на глаз, дальше разводка по дому отсутствует (только отопление и вода от котла, газовой плиты нет). Итого: 900 000 рублей, со всякими прочими мелкими накладными расходами: 1 000 000 рублей»

Автор этого поста не чувствует своего счастья. Жителю села Ознобишино на юге Подмосковья за аналогичную услугу выкатили расчет на 5,28 млн рублей.

Вы все еще хотите в русское село со своими жалкими шестью миллионами рублей?

Имея в разы больше налоговых льгот, чем стоит вся программа спасения села, «Газпром» и подведомственные ему организации откровенно саботируют газификацию страны.

Примерно то же самое идет по линиям энергетики и дорожного строительства. У нас, кажется, единственная страна в мире, где людей штрафуют за то, что они самостоятельно прокладывают дороги – и заставляют эти дороги уничтожить. Потому что связанные с губернатором строительные компании ждут своего куска от медведевских 36 миллиардов и не готовы отдавать потенциальные объекты.

Дефицит воли

Дмитрий Анатольевич, большая человеческая просьба. Сверните к такой-то матери свою программу развития села, направьте деньги на какое-нибудь полезное дело. От вас вообще не нужно денег, нужно нечто гораздо более ценное – воля, которой у вас нет.

А если бы была, то вы бы:

Ударили по рукам газовщикам, обязав их газифицировать российские объекты строго по себестоимости. Прибыль получайте с немцев и китайцев.

Прекратили бы бесконечные реформы системы землепользования и других важных для села правил. Потребовали бы решить проблему с оформлением документов (у нас сотни тысяч домов никак не оформлены, а значит формально никому не принадлежат).

Прекратили бы организационный и налоговый террор против приусадебных хозяйств. Понятно, что вашему бывшему министру Ткачеву, неформальному хозяину Кубани, очень хочется уничтожить все огороды, чтобы народ покупал исключительно его огурцы и помидоры, но вы с кем – с Ткачевым или с народом?

Составили бы каталог покинутых населенных пунктов, выделили среди них перспективные, провели туда недостающие коммуникации и предложили горожанам разумную программу переселения.

* * *

Планы густо застроить Москву 50-этажными человейниками вызывают естественное сопротивление коренных москвичей, которые предпочитают покинуть родной город, чтобы не видеть его изнасилования татарско-тюменскими завоевателями. То есть ресурс в виде культурных, образованных, трудолюбивых людей у нашего села есть. Важно его правильно использовать.