Прогноз синоптиков: антициклон повлияет на погоду в центре России

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В ближайшие пять-шесть дней в центре и на юге европейской части России снега не ожидается.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, это связано с антициклоном. Он не позволит сформироваться условиям для его выпадения, хотя ночные температуры будут доходить до 10 градусов мороза. По словам синоптика, средняя дата установления снежного покрова — конец ноября.

Отмечается, что на севере европейской территории и в Коми, в Архангельской области, в Приволжье и Заволжье лежит снег, сообщает РИА «Новости».

Ранее Вильфанд сообщил прогноз на предстоящую зиму. В большей степени вероятности погода в это время года будет холоднее, чем раньше.

Температура воздуха ожидается выше или около нормы.