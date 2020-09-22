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Прогноз экспертов: в России увеличится количество взрывов в домах

Артем Денисов
22 сентября, 2020 23:30
1 мин
взрыв
telegram-канал «Подъём»

В пяти российских регионах ожидается рост числа пожаров и взрывов бытового газа.

Как сообщили эксперты ВНИИ ГО ЧС МЧС России, это произойдет из-за похолодания в третьей декаде сентября. Речь идет о таких регионах, как Вологодская, Костромская, Тверская, Архангельская и Мурманская области.

Ожидаемое увеличение числа возгораний связывают с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузок электросети, а также беспечности граждан, сообщают «Известия».

Как сообщалось, следственные органы Тюменской области инициировали проверку после взрыва, который произошел 21 сентября в пятиэтажном жилом доме на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени. Из дома эвакуировали 85 жильцов, их разместили в гостинице.

темы
газ
взрыв
дома
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