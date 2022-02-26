Продюсер Comedy Club Армен Оганян уволен с ТНТ за пост в Instagram, осуждающий военную спецоперацию на Украине
Руководители федерального канала объяснили свое решение желанием оставаться «вне политики».
Продюсер Армен Оганян, задействованный в шоу «Холостяк», больше не сможет сотрудничать с корпорацией, принадлежащей «Газпром-медиа».
«Он распространяет радикальные политические взгляды, которые ассоциируются у пользователей социальной сети с нашим телеканалом», - передает слова руководителей ТНТ радиостанция «Эхо Москвы».
Аналогичный инцидент с увольнением Марины Гранкиной, о котором ранее сообщал телеграм-канал «Пятница!» опровергает РБК, ссылаясь на разговор с самой Гранкиной.
«Меня никто не увольнял, я работала и работаю на украинской компании TeenSpirit Studio», - сказала продюсер, которая также разместила в своем «инстаграме» критические высказывания о действиях России на Украине.