Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Проблемным гражданам могут начать помогать в каждом городе Башкирии

Кирилл Савушкин
23 октября, 2020 21:02
1 мин
Photo
Flickr

Граждане без определенного места жительства, находящиеся в Башкирии получили новый шанс на спасение. Инициативу могут распространить на всю республику.

С предложением создать в каждом городе в Башкирии специлизированный реабилитационный центр выступили в региональном госсобрании.

Как сообщает пресс-служба государственного собрания, уполномоченный по правам человека в Башкортостане Рим Каюмов считает, что граждане без определенного места жительства исключены из системы общественных отношений. Более того, их асоциальный образ жизни, ввиду болезней и других факторов представляет реальную угрозу для общества. Об этом сообщил REGNUM.

темы
помощь
Башкирия
бомжи
реабилитационный центр
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!