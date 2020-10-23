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Общество
Проблемным гражданам могут начать помогать в каждом городе Башкирии
23 октября, 2020 21:02
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Граждане без определенного места жительства, находящиеся в Башкирии получили новый шанс на спасение. Инициативу могут распространить на всю республику.
С предложением создать в каждом городе в Башкирии специлизированный реабилитационный центр выступили в региональном госсобрании.
Как сообщает пресс-служба государственного собрания, уполномоченный по правам человека в Башкортостане Рим Каюмов считает, что граждане без определенного места жительства исключены из системы общественных отношений. Более того, их асоциальный образ жизни, ввиду болезней и других факторов представляет реальную угрозу для общества. Об этом сообщил REGNUM.
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