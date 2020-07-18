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Проблема ямальских вахтовиков остается нерешаемой для российских властей

Кирилл Савушкин
18 июля, 2020 14:53
1 мин
Photo
Flickr

За последние сутки на Ямале подтверждено около 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего, с начала пандемии, заболевших — 9147 человек.

Как сообщает оперативный штаб, несколько новых очагов инфекции зарегистрировано среди вахтовых работников региона. В частности, вспышки произошли в поселке Харп, на двух месторождениях в Пуровском районе и Салехарде.

По словам главы регионального оперативного штаба Татьяны Бучковой, за прошедшие сутки погибла 44-летняя пациентка в новоуренгойской больнице. При этом, число погибших за весь период составило 60, сообщает Znak.com.

темы
коронавирус
вахтовики
Ямал
1 мин