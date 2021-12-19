Проблема с вакцинацией бездомных в Москве начнет решаться с 20 декабря
Департамент здравоохранения согласовал сроки первых прививок гражданам без определенного места жительства.
Благотворительной организации «Ночлежка» наконец удалось договориться с Депздравом о первых пятнадцати дозах «Спутника Лайт», которые ведомство выделит бездомным.
Пациентов будут осматривать по стандартной программе, а затем привьют однокомпонентным лекарством.
Ранее все попытки «Ночлежки» достучаться до Департамента здравоохранения оставались без результата. В департаменте утверждали, что условия для получения вакцинации бездомным в столице уже созданы и получить «Спутник» им не удается по причине потери документов, или из-за внешнего вида, «благодаря» которому их просто не допускают в поликлиники, торговые центры и передвижные лаборатории.
Теперь единый пункт выдачи препарата бездомным будет оборудован в офисе благотворительной организации по адресу Бумажный проезд 2/2, стр. 6. - передает телеграм-канал BAZA