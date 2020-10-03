Пробы воды выявили причину катастрофы в Авачинском заливе

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Взятые на Халактырском пляже в Камчатском крае пробы выявили причину массовой гибели морских животных в Авачинском заливе. В воде обнаружено превышение критических значений нефтепродуктов и фенолов.

Ранее посетители пляжа обнаружили изменение цвета воды на побережье. Кроме того, при купании у людей начали появляться ожоги.

Вот что пишет пользователь Instagram, находящийся на месте событий: «Пару дней назад в океане ребята увидели необычное поведение ларг – морских котиков. Они не были игривы, от них чувствовалось что-то странное: не хотели погружаться в воду и медленно, подолгу находились рядом над водой. Несколькими часами позже одну из них нашли мертвой на пляже».



Как сообщили в минприроды региона, содержание нефтяных углеводородов в 3,6 раза и фенолов в 2,5 раза превышает ПДК.

Среди вероятных источников загрязнения называются как проходившие мимо или затонувшие поблизости суда, так и военные полигон находящийся выше по течению впадающей в залив реки.