«Призраки зебр» возмутили жителей с набережной Карповки
В Санкт-Петербурге завершилось благоустройства набережной Карповки в Петроградском районе. Жителям не нравится модерновый стиль оформления.
Больше всего вопросов к новым фонарям. Во дворе их называют «призраками зебр». На уличное освещение это не похоже считают жители, иронично называя уродливые конструкции арт-объектами.
Проект благоустройства жителям не нравился и на бумаге. Ознакомившись с планом реконструкции, жители были удивлены необычным видом будущего пространства. Их удивление сменилось на негодование, когда проект воплотили в реальность.
Также жители указали на плохое качество уложенной брусчатки. Она шатается, а между плитками видны большие зазоры.
В администрации района заявили, что ещё не принимали работу, но собираются сделать это в ближайшее время. Представители компании «Нескучный сад» в ответ на жалобы петербуржцев на зазоры на дорожках сказали, что работы по мощению планируется закончить через 2–3 дня.
Месяц назад мэр Москвы Сергей Собянин одобрил работы по реконструкции набережных Острова Балчуг. Жители Замоскворечья пришли в ужас от такого ремонта.