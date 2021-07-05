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Привившаяся от COVID-19 омбудсмен Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом
5 июля, 2021 21:58
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попала в больницу с заражением коронавирусом.
В данный момент состояние госпитализированной 66-летней Москальковой оценивается как удовлетворительное.
Отметим, что в конце апреля Татьяна Москалькова сообщала, что поставила прививку от COVID-19.
Сама уполномоченный по правам человека говорила, что прививка от коронавируса является «единственным и самым верным путем» в борьбе с пандемией. При этом она отмечала, что существуют группы людей, которым укол противопоказан в связи с индивидуальными особенностями, напоминает «РБК».
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