Привиться от коронавируса захотели только четверть россиян

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23% жителей России сообщили, что готовы привиться от коронавируса, говорится в исследовании партии «Единая Россия».

73% опрошенных сказали, что не готовы ставить прививку. Четыре процента участников исследования заявили, что переболели коронавирусом, и прививка им не требуется. 93% россиян убеждены, что вакцинация от вируса должна быть добровольной, 7% считают, что прививки от COVID-19 должны ставить в обязательном порядке, сообщает РИА Новости.

Ранее Высшая школа экономики (ВШЭ) выяснила какая доля россиян согласна сделать прививку от коронавируса.

Согласно опросу, проведенному дирекцией по экспертно-аналитической работе ВШЭ, почти половина, 45,6%, граждан России не собираются вакцинироваться от COVID-19.