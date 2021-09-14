Пришла за помощью – получила штраф. Девушка неудачно обратилось за помощью к белорусским милиционерам
В Беларуси девушка обратилась за помощью в Милицию из-за проблем в семье. Вместо помощи ей выписали штраф из-за причёски. О произошедшем стало известно Telegram-каналу «Наша Нива».
По словам самой девушки, она хотела написать заявление из-за семейных проблем.
Вместо того, чтоб принять обращение, милиционер обратил внимание на её прическу и назвал «бчбшницей». В волосы девушки были вплетены нити белого и красного цветов.
После сотрудник «испортил» её прическу, хотя девушка была готова расплести красно-белые косички самостоятельно.
«Я говорила: не надо, я сама их сейчас расплету, он отвечал с матюками и оскорблениями, что уже поздно. Я плакала», — рассказала она «Нашей Ниве».
Позже дома у девушки был проведен обыск и состоялся суд. В результате её приговорили к штрафу в 80 базовых величин (МРОТ в Беларуси).