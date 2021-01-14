Sledcom.ru

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал ответ Главного военного следственного управления Следственного комитета России по заявлению о причастности сотрудников ФСБ к его отравлению. Ведомство отказалось проводить проверку и объяснило, почему.

Навальный выложил ответ в своем блоге. В официальной бумаге говорится: «...Конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится».

СК передал заявление в следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу и в ФСБ.

Ранее Bellingcat и The Insider провели расследование и пришли к выводу, что к отравлению причастны сотрудники ФСБ. Спустя неделю Навальный опубликовал разговор с предполагаемым «отравителем», который подтвердил участие в операции.